Galatasaray iki yıldız için de masada! Bonservis bedelleri de ortaya çıktı: Transferde sona gelindi

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, kadrosunu hem gençleştirmek hem de Avrupa standartlarına taşımak için dev bir operasyon başlattı.

Manchester United’dan Club Brugge’e kadar geniş bir yelpazede temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bütçe disiplininden taviz vermeden takımı güçlendirmenin formüllerini arıyor.

ORTA SAHADA KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray’ın öncelikli hedefi orta sahayı dirençli hale getirmek. Ancak yüksek bonservis bedelleri nedeniyle yönetim "kiralama" kozunu kullanıyor.

RAPHAEL ONYEDİKA HAMLESİ

Club Brugge’ün 25 milyon Euro üzerindeki beklentisine karşılık Galatasaray, zorunlu olmayan kiralama seçeneğiyle bastırıyor.

MANUEL UGARTE ÇIKMAZI

Manchester United’ın 30 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için sarı-kırmızılılar, mali yükümlülük altına girmeden kiralık formülünü masada tutuyor.

TORREİRA’NIN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada Pape Gueye’yi net 6 numara olarak konumlandırıp, Lucas Torreira’yı daha önde, hücuma destek veren bir rolde kullanmayı hedefliyor. Bu hamleyle takımın pres gücünün artırılması amaçlanıyor.

KANATLARA HOLLANDALI ESİNTİSİ

Hücum hattı için gündemin bir numaralı ismi Noa Lang. Menajerler aracılığıyla önerilen Hollandalı oyuncu için "satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi değerlendiriliyor. Ayrıca yönetim, 2003-2004 doğumlu genç yetenekler için Hollanda ve Belçika pazarlarını taramaya devam ediyor.

AHMED KUTUCU’YA İSPANYA ENGELİ

Takımdan ayrılması muhtemel isimlerden Ahmed Kutucu için 5 milyon Euro barajı belirlendi. Ancak yönetim, kritik Atletico Madrid maçı geçilmeden oyuncunun satışına kesinlikle onay vermeyecek.

VE CAN ARMANDO GÜNER SONA GELDİ!

Haftalardır süren pazarlıklarda nihayet pürüzler giderildi. Genç yıldız adayı Can Armando Güner ile 4.5 yıllık mutabakata varıldı. Sarı-kırmızılıların bu transferi her an resmen açıklaması bekleniyor.