İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı: Meclis onayladı

İspanya parlamentosu, İsrail’e silah ambargosu uygulanması yönündeki kararı 178'e karşı 169 oyla onayladı.

YAPTIRIM KARARLARI AÇIKLANMIŞTI



İspanya hükümeti, 9 Eylül'de aldığı kararla İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamış, bunlardan İsrail'e tam silah ambargosu ve diğer askeri konularla ilgili olan maddelerin onaylanmasını "teknik ve hukuki gerekçelerden" bugüne kadar bekletmişti.