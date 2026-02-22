Menü Kapat
Dünya
Pakistan havadan ölüm yağdırdı! Afganistan bilançoyu açıkladı

Pakistan, Afganistan'ın doğu vilayetlerine hava saldırısı düzenledi. Afganistan saldırının bilançosunu açıklarken, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve misilleme tehdidinde bulundu.

'ın dün akşam saatlerinde sınırdaki komşusu 'a gerçekleştirdiği hava saldırısının bilançosu açıklandı. Afganistan resmi makamları, saldırıların hedefindeki doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'da çoğu sivil olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mujahid, yaptığı açıklamada Pakistan’ın kendi ülkelerindeki güvenlik zafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştığını öne sürdü.

Pakistan havadan ölüm yağdırdı! Afganistan bilançoyu açıkladı

"UYGUN ZAMANDA BİR KARŞILIĞI OLACAK"

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir. Bakanlık, ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir ve uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır. Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar, iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek" denildi.

