Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye ekonomisinde kesintisiz büyüme 24 çeyreğe ulaştı'

Kamu, iş dünyası ve akademiyi bir araya getiren İstanbul Ticaret Kongresi, "Değişen Dünyada İstikrar Paradigması: Küresel Ticaretin Sorumluluk Perspektifiyle Yeniden İnşası" temasıyla başladı. Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki jeopolitik risklere ve artan belirsizliklere dikkat çekerken Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirtti.

'ŞOKLARIN SÜREKLİ YÖNETİLDİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ'

Küresel ticarette krizlerin artık istisna değil kural haline geldiğini ifade eden Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin yarattığı enerji şoklarına değindi. Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel mal ticareti büyüme tahminini %1,9'a, IMF'nin ise küresel büyümeyi %3'e gerilettiğini hatırlatan Yılmaz, "İstikrarlı şekilde istikrarsızlık üreten bir ortamda Türkiye; üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle diğer ülkelerden pozitif ayrışmayı başarmıştır" dedi.

İHRACATTA 405 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKOR YOLDA

Türkiye’nin ekonomik büyüme ve ihracat rakamlarına ilişkin güncel verileri paylaşan Yılmaz, tabloyu şu sözlerle özetledi:

Büyüme Maratonu: Ekonomimiz 2026’nın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüyerek kesintisiz büyüme sürecini 24 çeyreğe çıkardı.

Milli Gelir: Gayrisafi yurt içi hasıla 2025’te 1,6 trilyon dolara ulaştı, 2026’nın ilk yarısında ise yıllıklandırılmış olarak 1,7 trilyon doları aştı.

Dev İhracat Hedefi: 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatı 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatı 280 milyar doları geçerken, mal ve hizmet toplam ihracatının yıl sonunda 405 milyar doları aşması öngörülüyor.

Destek Bütçesi Artırıldı: İhracatçılara sağlanan destek bütçesi 2025’teki 33 milyar lira seviyesinden 2026 yılında 45 milyar liraya çıkarıldı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: "KÜRESEL TİCARET TÜRKİYE OLMADAN YENİDEN İNŞA EDİLEMEZ"

Kongrede konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise küresel ticarette yükselen korumacılık ve jeopolitik gerilimlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Dünya ticaretinin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Avdagiç, "Küresel ticaretin sorumluluk perspektifiyle yeniden inşası Türkiye olmadan eksik kalacaktır. Türkiye; güçlü altyapısı, nitelikli iş gücü, yakın tedarik üssü olması ve lojistik üstünlükleriyle büyük bir avantaja sahiptir. Bugünün tüccarı sadece fiyatla değil; finansmana erişim, teslimat güvenilirliği ve bilgi kapasitesiyle de rekabet etmek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.