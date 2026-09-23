Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye ekonomisinde kesintisiz büyüme 24 çeyreğe ulaştı'

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İstanbul
Kamu, iş dünyası ve akademiyi bir araya getiren İstanbul Ticaret Kongresi, "Değişen Dünyada İstikrar Paradigması: Küresel Ticaretin Sorumluluk Perspektifiyle Yeniden İnşası" temasıyla başladı. Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki jeopolitik risklere ve artan belirsizliklere dikkat çekerken Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirtti.
Küresel ticarette krizlerin artık istisna değil kural haline geldiğini ifade eden Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin yarattığı enerji şoklarına değindi. Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel mal ticareti büyüme tahminini %1,9'a, IMF'nin ise küresel büyümeyi %3'e gerilettiğini hatırlatan Yılmaz, "İstikrarlı şekilde istikrarsızlık üreten bir ortamda Türkiye; üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle diğer ülkelerden pozitif ayrışmayı başarmıştır" dedi.
Türkiye’nin ekonomik büyüme ve ihracat rakamlarına ilişkin güncel verileri paylaşan Yılmaz, tabloyu şu sözlerle özetledi:
Kongrede konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise küresel ticarette yükselen korumacılık ve jeopolitik gerilimlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Dünya ticaretinin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Avdagiç, "Küresel ticaretin sorumluluk perspektifiyle yeniden inşası Türkiye olmadan eksik kalacaktır. Türkiye; güçlü altyapısı, nitelikli iş gücü, yakın tedarik üssü olması ve lojistik üstünlükleriyle büyük bir avantaja sahiptir. Bugünün tüccarı sadece fiyatla değil; finansmana erişim, teslimat güvenilirliği ve bilgi kapasitesiyle de rekabet etmek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.