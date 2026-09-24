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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:44

MASAK'tan fon soruşturmasında İstanbul Başsavcılığı'na kritik rapor

MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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MASAK'tan fon soruşturmasında İstanbul Başsavcılığı'na kritik rapor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:44

Mali Suçları Araştırma Kurulu (), sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.

HABERİN ÖZETİ

MASAK'tan fon soruşturmasında İstanbul Başsavcılığı'na kritik rapor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
MASAK, incelediği fonların TEFAS'ta işlem görmediği döneme ait pay sahiplerini belirledi.
MASAK, bu pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
İncelenen fonlara yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu bir dönem söz konusuydu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

MASAK'tan fon soruşturmasında İstanbul Başsavcılığı'na kritik rapor

2,5 MİLYAR LİRAYA YAKIN TUTARDA İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.

Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.

 

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#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Tefas
#Ekonomi
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