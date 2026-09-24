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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:34

Brent petrol Hürmüz belirsizliğiyle yükselişte

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara rağmen Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin risklerin sürmesiyle yüzde 0,55 artarak 103,65 dolara yükseldi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Brent petrol Hürmüz belirsizliğiyle yükselişte
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:34

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 103,65 dolardan işlem görüyor.

HABERİN ÖZETİ

Brent petrol Hürmüz belirsizliğiyle yükselişte

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle kısmi bir yükseliş gösterdi.
Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı 103,65 dolardan işlem görüyor.
ABD ve İran arasında diplomatik temaslara rağmen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik fiyatları etkiliyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehditlerine karşı savaştan korkmadıklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Katar arabuluculuğuyla ABD ile temas kurduğunu ve şartlarını ilettiğini açıkladı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndaki gelişmeler arz endişelerini hafifleterek fiyat yükselişini sınırlıyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Dün 103,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 103,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artarak 103,65 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,65 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ve arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslara karşın 'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik ve bölgede devam eden güvenlik riskleri etkili oluyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran'ın New York'ta Katar arabuluculuğuyla ABD ile temas kurduğunu ve Tahran'ın şartlarını ilettiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD heyetiyle yaptığı dolaylı görüşmeye ilişkin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasından önce İran'ın sunduğu 7 şartın ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanması gerektiğini, ardından İran'ın atacağı adımların belli olacağını ifade etti.

Brent petrol Hürmüz belirsizliğiyle yükselişte

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'taki görüşmeyi "atılım" olarak nitelendirmeyeceğini ancak görüşmenin gerçekleşmiş olmasının önemli olduğunu belirterek, İran'la yapılacak anlaşmanın zaman içinde yoğun bir çalışma gerektireceğine de işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump da BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'la anlaşma yapma ya da bu ülkeyi "yok etme" yönünde bir karar verme sürecinde olduğunu belirterek, 3 Kasım'daki seçimlerin hemen ardından İran'la bir anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

Bu gelişmeler, taraflar arasında temasların sürmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve savaşın sona ermesine ilişkin bir uzlaşının henüz sağlanamadığına işaret ediyor.

Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden ihracat yapılmasını sağlayan hatta petrol akışının düşük seviyede yeniden başladığına yönelik haberler, arz endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,33 doların direnç, 99,38 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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#ABD
#brent petrol
#iran
#birleşmiş milletler
#hürmüz boğazı
#Ekonomi
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