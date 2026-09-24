Şanlıurfa merkezli depremde Diyarbakır'da göçük meydana geldi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında “Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği” iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"GÖRÜNTÜNÜN DEPREMLE ALAKASI YOK"

Depremden etkilenen illerde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmadığı aktarılan açıklamada, "Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

"ENDİŞE VE PANİK ALGISI OLUŞTURULMAYI AMAÇLIYORLAR"

DMM'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2103127169291481554