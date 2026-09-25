UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi

UEFA, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'a karşı 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi play-offf turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüp, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlatmıştı. UEFA, söz konusu olaylarla ilgili Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4, Greenwood'a ise ertelemeli 1 maç ceza vermişti.

GUENDOUZI'NİN ASTON VILLA MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, cezası sebebiyle sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İstanbul'da oynadığı Roma maçında forma giyememişti.

Fenerbahçe, Guendouzi hakkında verilen kararla ilgili UEFA Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren UEFA, Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasının 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Guendouzi, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa ile 14 Ekim'de yapacağı maçta forma giyebilecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Ağustos tarihinde Olimpik Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen ikisi ertelemeli 4 maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.