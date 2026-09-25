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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:46

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi

UEFA tarafından Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 4 maçlık men cezası 3'e düşürüldü. Guendouzi, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa ile 14 Ekim'de yapacağı maçta forma giyebilecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:46

, 'nin deplasmanda Fransa temsilcisi 'a karşı 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi play-offf turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüp, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlatmıştı. UEFA, söz konusu olaylarla ilgili Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4, Greenwood'a ise ertelemeli 1 maç ceza vermişti.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi

GUENDOUZI'NİN ASTON VILLA MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, cezası sebebiyle sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İstanbul'da oynadığı Roma maçında forma giyememişti.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi

Fenerbahçe, Guendouzi hakkında verilen kararla ilgili UEFA Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren UEFA, Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasının 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Guendouzi, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ile 14 Ekim'de yapacağı maçta forma giyebilecek.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi! Cezada değişikliğe gidildi

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Ağustos tarihinde Olimpik Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen ikisi ertelemeli 4 maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#fenerbahçe
#Aston Villa
#UEFA
#Futbol
#lyon
#Matteo Guendouzi
#Spor
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