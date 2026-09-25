Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımı belli oldu

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İstanbul
Süper Lig’in çiçeği burnunda temsilcisi Arca Çorum FK'da yaşanan teknik direktör hareketliliği hız kesmeden resmiyete döküldü. Dün alınan beklenmedik ayrılık kararının ardından yeni hoca arayışına giren kırmızı-siyahlı yönetim, takımın dümenine Burak Yılmaz'ı getirdiğini duyurdu.
Süper Lig'de kalıcı olma hedefiyle sezona hazırlanan Çorum temsilcisi, dün teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı. Bu ayrılığın şoku henüz atlatılmamışken, yönetimin yeni teknik adamı belirlemesi uzun sürmedi. Hızlı bir trafik yürüten yönetim, genç teknik adam Burak Yılmaz ile el sıkıştı.
Arca Çorum FK kulübünden yapılan resmi açıklamayla Burak Yılmaz dönemi resmen başlamış oldu. Taraftarların da merakla beklediği duyuruda, 41 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yılmaz'ın kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
https://x.com/corumfk/status/2103391370228679081?s=20
Yeni takımıyla 3 yıllık uzun soluklu bir projeye imza atan Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'nin başarısı için ter dökmüştü. Geçtiğimiz nisan ayında Gaziantep temsilcisinden ayrılan ve o tarihten bu yana boşta olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine ilk olarak Beşiktaş'ta adım atmıştı. Yılmaz, siyah-beyazlı macerasının ardından sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK yedek kulübelerinde de görev yapmıştı.