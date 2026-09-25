Süper Lig’in çiçeği burnunda temsilcisi Arca Çorum FK'da yaşanan teknik direktör hareketliliği hız kesmeden resmiyete döküldü. Dün alınan beklenmedik ayrılık kararının ardından yeni hoca arayışına giren kırmızı-siyahlı yönetim, takımın dümenine Burak Yılmaz'ı getirdiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımı belli oldu Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Arca Çorum FK'da dün teknik direktör Uğur Uçar ile beklenmedik bir şekilde yollar ayrılmıştı. Kulüp yönetimi, yeni teknik adam arayışını hızlandırarak Burak Yılmaz ile anlaştı. 41 yaşındaki Burak Yılmaz ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu. Burak Yılmaz, en son nisan ayında Gaziantep FK'dan ayrılmıştı. Yılmaz daha önce Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yapmıştı.

AYRILIĞIN ARDINDAN HIZLI REAKSİYON

Süper Lig'de kalıcı olma hedefiyle sezona hazırlanan Çorum temsilcisi, dün teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı. Bu ayrılığın şoku henüz atlatılmamışken, yönetimin yeni teknik adamı belirlemesi uzun sürmedi. Hızlı bir trafik yürüten yönetim, genç teknik adam Burak Yılmaz ile el sıkıştı.

KIRMIZI-SİYAHLILARDAN 3 YILLIK RESMİ AÇIKLAMA

Arca Çorum FK kulübünden yapılan resmi açıklamayla Burak Yılmaz dönemi resmen başlamış oldu. Taraftarların da merakla beklediği duyuruda, 41 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yılmaz'ın kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

https://x.com/corumfk/status/2103391370228679081?s=20

NİSAN AYINDAN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Yeni takımıyla 3 yıllık uzun soluklu bir projeye imza atan Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'nin başarısı için ter dökmüştü. Geçtiğimiz nisan ayında Gaziantep temsilcisinden ayrılan ve o tarihten bu yana boşta olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine ilk olarak Beşiktaş'ta adım atmıştı. Yılmaz, siyah-beyazlı macerasının ardından sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK yedek kulübelerinde de görev yapmıştı.