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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 15:09

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Anne Yarısı dizisinin dikkat çeken mekanları merak konusu oldu. Özellikle Altay ailesinin yaşadığı konak, tarihi taş mimarisiyle izleyicilerin araştırdığı yerlerin başında geliyor. Peki Anne Yarısı hangi konakta çekiliyor, dizide Altay Konağı olarak kullanılan yapı kime ait?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 15:09

dizisi, hikâyesinin yanı sıra çekildiği mekanlarla da dikkat çekiyor. , ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapımın sahnelerinde tarihi taş yapılar öne çıkıyor. Dizide Altay ailesinin yaşadığı konak olarak görülen yapı ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa’da bulunuyor. Peki ekranda Altay Konağı olarak gördüğümüz bu yapı gerçekte neresi ve kime ait?

HABERİN ÖZETİ

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Anne Yarısı dizisinde Altay ailesinin yaşadığı Altay Konağı'nın Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da bulunduğu ve çekimlerin detayları aktarılmaktadır.
Dizinin başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşmaktadır.
Dizide 'Altay Konağı' adıyla kullanılan yapı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da (Sinasos) yer almaktadır.
Ekranda görülen konak, gerçek hayatta özel bir konak/otel olarak kullanılan tarihi bir yapıdır.
Konağın gerçek sahibine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak Kapadokya bölgesinde, özellikle Mustafapaşa çevresinde gerçekleştirilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ANNE YARISI DİZİSİ HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR? İŞTE ALTAY KONAĞI’NIN BULUNDUĞU YER

Anne Yarısı dizisinde Altay ailesinin yaşadığı konak olarak ekrana gelen Altay Konağı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da (Sinasos) bulunan tarihi dokulu bir yapıda kullanılıyor. Bölgenin taş mimarisi ve tarihi atmosferi, dizinin özellikle konak sahnelerinde dikkat çekiyor. 

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

Dizinin Kapadokya çekimlerinin önemli bir bölümü Mustafapaşa çevresinde gerçekleştirilirken, ekranda Altay Konağı olarak gördüğümüz yapı gerçek hayatta özel bir konak/otel olarak kullanılan tarihi bir yapı olarak aktarılıyor. Dizideki “Altay Konağı” adı ise yapımda kullanılan isim. 

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

ANNE YARISI DİZİSİNDEKİ ALTAY KONAĞI KİME AİT?

Dizide Altay Konağı olarak kullanılan yapının gerçek sahibine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açık bir bilgi bulunmuyor. Yapının, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa’da bulunan tarihi dokulu özel bir konak/otel olduğu aktarılıyor. Dizideki “Altay Konağı” adı ise yapım için kullanılan isim.

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

Bu nedenle konağın sahibinin kim olduğunu kesin bir isimle belirtmek doğru olmaz. Ancak yapı, tarihi taş mimarisiyle dizide Altay ailesinin yaşadığı konak olarak ekrana geliyor.

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

ANNE YARISI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Anne Yarısı dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Kapadokya bölgesinde, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin özellikle konak ve aile sahnelerinde Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa (Sinasos) öne çıkıyor. Tarihi taş yapıları ve bölgenin kendine özgü atmosferi de dizinin görsel dünyasına yansıyor. 

Anne Yarısı dizisi hangi konakta çekiliyor? Anne Yarısı dizisi konak kime ait?

Dizinin hikâyesinde ise Ali’nin ailesinin yaşadığı yer Kapadokya olarak gösteriliyor. Bu nedenle bölge, yalnızca çekim mekanı olarak değil, hikâyenin önemli noktalarından biri olarak da karşımıza çıkıyor.

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#cihangir ceyhan
#burcu özberk
#Kapadokya
#Ürgüp
#anne yarısı
#Diziler
#Mavi Kadin
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