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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:36

Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?"

NOW TV ekranlarında 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Anne Yarısı dizisinde Nazlı karakteri dikkat çekti. Dizide Nazlı’ya, sosyal medya içerikleriyle tanınan ve oyunculuk kariyerine devam eden Yeliz Korkmaz hayat veriyor. Peki, Anne Yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:36

’nin yeni dizisi , 22 Eylül Salı akşamı ekran yolculuğuna başladı. ’da geçen hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkan dizide Nazlı karakteri de merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Anne Yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Nazlı karakterini canlandıran Yeliz Korkmaz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve sevgilisi var mı?

ANNE YARISI NAZLI KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Nazlı karakterini Yeliz Korkmaz canlandırıyor. Nazlı, Kapadokya’nın önde gelen ailelerinden Altay ailesinin üyelerinden biri olarak hikayede yer alıyor. Karakter, Ali’nin küçük kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?"

Dizinin Kapadokya’da geçen hikayesinde Nazlı karakterinin aile içindeki ilişkileri ve olayların gelişimindeki rolü merak konusu oluyor.

ANNE YARISI NAZLI GERÇEK ADI

Anne Yarısı dizisinde Nazlı karakterinin gerçek adı Yeliz Korkmaz’dır. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla tanınan Korkmaz, oyunculuk çalışmalarını da sürdürüyor.

Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?"

YELİZ KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Yeliz Korkmaz'ın doğum yılına ilişkin kaynaklarda farklı bilgiler yer alıyor. 1999 doğumlu olduğu belirtilen Korkmaz, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. İstanbul doğumlu olduğu ve aslen Niğdeli olduğu bilgisi de biyografisinde yer almaktadır.

Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?"

YELİZ KORKMAZ KİMDİR?

Yeliz Korkmaz, sosyal medya içerikleriyle tanınan oyuncu ve içerik üreticisidir. Kariyerinin ilk döneminde TikTok ve Instagram üzerinden paylaşımlar yapan Korkmaz, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Anne yarısı Nazlı kimdir, gerçek adı ne? Yeliz Korkmaz kaç yaşında, oynadığı diziler neler?"

Oyunculuk ve kamera önü eğitimleri alan Korkmaz, sosyal medya çalışmalarının ardından çeşitli televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Anne Yarısı dizisinde ise Nazlı karakterine hayat veriyor.

Yeliz Korkmaz hangi dizilerde oynadı?

Yeliz Korkmaz'ın rol aldığı yapımlar arasında Anne Yarısı, Rüya Gibi, Yetiş Zeynep, Kara Kış ve Karagül gibi diziler yer alıyor.

Yeliz Korkmaz'ın oynadığı diziler:

  • Anne Yarısı – Nazlı
  • Rüya Gibi – Sezen
  • Yetiş Zeynep – Ayça
  • Kara Kış – Cavidan
  • Karagül – Leyla
  • Seksenler

Anne Yarısı dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Anne Yarısı dizisi, 22 Eylül 2026 Salı akşamı ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi, yeni sezonda salı akşamları izleyiciyle buluşuyor.

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ETİKETLER
#Kapadokya
#now tv
#yeliz korkmaz
#anne yarısı
#Nazlı
#Medya
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