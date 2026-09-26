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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:37

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre AÖL yazılı sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi de araştırıyor. İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:37

(MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimini açıkladı. Yeni dönemde öğrencilerin katılacağı ve yazılı sınavların tarihleri belli olurken, sınavların oturum saatleri de duyuruldu. Peki, sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi hangi gün?

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavlar iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 10.00’da, ikinci oturum ise 14.00’te başlayacak.

AÖL yazılı sınavları 81 ilde ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavına katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alabilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği sınav merkezi, tarih, oturum saati ve kimlik bilgileri yer alacak.

Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini belirtilen tarihten itibaren sistem üzerinden kontrol etmeleri ve sınav günü belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu

 

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#milli eğitim bakanlığı
#aöl
#açık öğretim lisesi
#E-sınav
#Yazılı Sınav
#Eğitim
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