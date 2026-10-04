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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:35

İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu seçimi ertelemek için savaş çıkaracak!

İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için "zemin hazırladığını" söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu seçimi ertelemek için savaş çıkaracak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:35

'in eski Başbakanı Ehud Barak, Kanal 12 televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, '', seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." dedi.

İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu seçimi ertelemek için savaş çıkaracak!

''SEÇİME GİTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ''

İsrail Başbakanı'nın "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözünü hatırlattı.

Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

İÇ TARTIŞMALAR TIRMANDI

Eski Başbakan Barak'ın açıklamaları, İsrail'de seçimlere bir aydan az süre kala ve güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanılmasıyla ilgili iç tartışmaların tırmandığı bir zamanda geldi.

İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu seçimi ertelemek için savaş çıkaracak!

NETANYAHU'DAN 'DIŞ SALDIRI' İDDİASI

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

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ETİKETLER
#israil
#Netanyahu
#genel seçim
#Ehud Barak
#Kanal 12
#Dünya
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