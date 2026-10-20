Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 03:43

İsrail'de son seçim anketinde çarpıcı tablo: Trump'ın desteği de Netanyahu'ya yetmedi

İsrail'de 27 Ekim'deki meclis seçimine ilişkin yapılan son kamuoyu yoklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklamasının hükümet blokunun oylarında gözle görülür bir artışa neden olmadığını ortaya koydu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İsrail'de son seçim anketinde çarpıcı tablo: Trump'ın desteği de Netanyahu'ya yetmedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 03:43

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ABD Başkanı ’ın 'ya desteğini açıklamasından sonra yayımladığı ilk ankette, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku ile muhalefet blokunun 120 sandalyeli 'te hükümet kurabilmek için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamadığı görüldü.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'de son seçim anketinde çarpıcı tablo: Trump'ın desteği de Netanyahu'ya yetmedi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de Kanal 12 televizyonunun yayımladığı son ankete göre, ABD Başkanı Trump'ın desteğine rağmen Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku ile muhalefet bloku hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.
Muhalefet bloku 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku 51 sandalyede kaldı ve her iki blok da 14 sandalyeye sahip iki Arap partisinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Hükümet blokunda Likud Partisi 21 sandalye kazanırken, muhalefet tarafında Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 24 milletvekiliyle öne çıktı.
Başbakanlık tercihinde katılımcıların yüzde 45’i Eisenkot’u seçerken, Netanyahu’yu tercih edenlerin oranı yüzde 33 oldu.
Katılımcıların oy kullanma motivasyonu muhalif seçmende yüzde 81, Netanyahu yanlısı seçmende ise yüzde 74 olarak ölçüldü.
Toplam 507 katılımcıyla yapılan anketin hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Muhalefet bloku 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku 51 sandalyede kaldı. İki blok da hükümet kurabilmek için 14 sandalyeye sahip iki Arap partisinin desteğine muhtaç görünüyor.

Anket sonucu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya desteğini açıklamasının hükümet blokunun oylarında bir artışa sebep olmadığı ortaya koydu.

İsrail’de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Meclis’te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Kanal 12 televizyonunun anketine göre, Netanyahu liderliğindeki blokta 21, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Şas partileri 8’er, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ve Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi 7’şer sandalye kazanıyor.

Muhalefet blokunda ise Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 24, Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 9, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ise 8 milletvekili elde ediyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin 9 milletvekili çıkarması, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin (Birleşik Arap Listesi) ise 5 sandalye kazanması bekleniyor.

Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı ile Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisinin yüzde 3,25 olan seçim barajını geçemediği belirtiliyor.

EİSENKOT, NETANYAHU KARŞISINDA ÖNDE

Kanal 12 anketinde katılımcılara başbakanlık için iki isim arasında tercihleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 45’i Eisenkot’u tercih ederken Netanyahu’yu tercih edenlerin oranı yüzde 33’te kaldı.

Katılımcıların genel oy kullanma eğilimi yüzde 72 seviyesinde ölçülürken, sandığa gitme motivasyonunun muhalif seçmende daha yüksek olması dikkati çekti. Muhalefet destekçilerinin yüzde 81'i oy kullanacağını belirtirken, Netanyahu yanlısı seçmenlerde bu oran yüzde 74'te kaldı.

Toplam 507 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

ETİKETLER
#Netanyahu
#Trump
#meclis
#likud partisi
#Kanal 12
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.