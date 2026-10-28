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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:39

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 69 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 494 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele" kapsamından düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 69 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 494 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:39

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda; gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürün sokmak ve dağıtmak ile yasa dışı imalathanelerde ürettikleri sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 69 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 494 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 69 ilde sahte ve kaçak ürün ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar; ülkeye kaçak ürün sokmak, dağıtmak ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yapıldı.
Operasyonlar sonucunda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki ve 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, sahte ve kaçak ürün üreten odaklara ve kaçakçılık şebekelerine geçit verilmeyeceğini, operasyonların aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 69 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 494 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

 

MİLYONLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

9 bin 315 litre akaryakıt,

246 bin 379 paket sigara,

18 bin 94 litre alkollü içki,

9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron.

"KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERİLMEYECEK"

tarafından yapılan açıklamada, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara ve haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine geçit verilmeyeceği, operasyonların ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak operasyonları gerçekleştiren polisler, KOM Başkanlığı ve tebrik edildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2115397681405137128

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ETİKETLER
#polis
#İçişleri Bakanlığı
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
#Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Başkanlığı
#Kaçak Ürün Operasyonu
#Gündem
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