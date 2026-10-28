İçişleri Bakanlığı duyurdu! 69 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 494 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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İstanbul
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda; gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürün sokmak ve dağıtmak ile yasa dışı imalathanelerde ürettikleri sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.
Düzenlenen operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:
9 bin 315 litre akaryakıt,
246 bin 379 paket sigara,
18 bin 94 litre alkollü içki,
9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara ve haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine geçit verilmeyeceği, operasyonların ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak operasyonları gerçekleştiren polisler, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.