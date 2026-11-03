İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamaları kapsamında alınan tutuklama kararı üzerine geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bulunuyor. Doğan, 'Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap' suçlarından soruşturuluyor. Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Şeniz Doğan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddeleri uyarınca Doğan'ı geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında ‘Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır"

NE OLMUŞTU?

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.