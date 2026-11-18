Ermenistan devlet televizyonunda tekmeli yumruklu kavga: Gazeteci ve siyaset analisti birbirine girdi

Ermenistan'da Gazeteci Boris Murazi ve siyasi analist Harutyun Mkrtchyan, ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirmek için geçtiğimiz Cuma günü Ermenistan devlet televizyonunun "Büyük Tartışma" (The Great Debate) adlı programına katıldı. Program boyunca tartışmanın nabzı yükselirken, Mkrtchyan’ın, gazeteci Murazi'ye Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile kişisel bir ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları sorması bardağı taşıran son damla oldu. Taraflar önce birbirinin üzerine yürüdü ardından tekme ve yumruklarla birbirine girdi. İkiliyi sunucular ve program ekibi ayırmaya çalıştı.