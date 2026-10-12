Trafikte attığı tekme pahalıya patladı: Konya’da sürücü kavgası kamerada

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde trafik yoğunluğu olan saatte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Ardından sağ taraftan ilerleyerek kamyonetin önüne geçmeye çalışan hafif ticari araç sürücüsü, en sol şeritten geçemeyince araçtan inerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonet sürücüsünün araçtan inmeyince diğer sürücü ise kamyonete tekme attı. Olay anı kameralar tarafından kaydedilirken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin kamyonete tekme atan kişiye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.