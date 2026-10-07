Trafikten sokağa taşan kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ve yolcuları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlardan inen taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, olayda bazı kişiler darbedildi. Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçan ve kavgaya sonradan dahil oldukları belirlenen diğer şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.