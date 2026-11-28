Son zamanlarda aile içinde meydana gelen miras kavgalarına oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’den şaşırtan açıklamalar geldi. Ailelerin hayattayken çocuklar arasında mal varlığını pay etmeleri gerektiğini ifade eden Kırmızıgül, meydana gelebilecek kavgaların bu şekilde önüne geçilebileceğini ifade ederken çocuklar arasında da nasıl bir evlada miras bırakmayacağını açıkladı. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Mahsun Kırmızıgül’ün şaşırtan miras çıkışı: “Öyle evlada kuruş bırakmam” Oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, aile içindeki miras kavgalarına dikkat çekerek, hayattayken mal varlığının çocuklara paylaştırılmasını ve vefasız evlada miras bırakmayacağını ifade etti. Mahsun Kırmızıgül, ailelerin hayattayken çocukları arasında mal varlığını paylaşması gerektiğini savunuyor. Kırmızıgül, çocukların evlenip farklı eşlerin eve girmesiyle miras kavgalarının arttığını belirtiyor. Babasının ölümünü bekleyerek mirasa konmak isteyen evlada hiçbir şey bırakmayacağını dile getiriyor. Kırmızıgül'ün servetinin gayrimenkuller, yapım şirketi ortaklıkları ve telif gelirlerinden oluştuğu biliniyor. Ünlü isim, 2022'de eski eşi Ece Binay'a mal varlığının yarısını devretmişti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN ŞAŞIRTAN MİRAS ÇIKIŞI!

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen kimlikleriyle tanınan Mahsun Kırmızıgül, son zamanlarda ünlü aileleri arasında meydana gelen miras kavgaları hakkında konuştu. Miras paylaşımına ilişkin görüşleriyle gündeme gelen Kırmızıgül, anne ve babaların vefat etmeden önceden çocuklar arasında miras konularının çözüme kavuşulması gerektiğini vurguluyor.

Kimi ailelerde servet paylaşımları hatta mahkemeye kadar gidebiliyorken Mahsun Kırmızıgül’ün mirasla ilgili sözleri de ünlü isimlerin ailelerinde yaşanan miras tartışmalarını tekrardan gündeme taşıyor. Kırmızıgül’ün şaşırtan miras çıkışının ardından kendi mirası için de karar vereceği öne sürüldü.

Ünlü ismin yapmış olduğu paylaşım oldukça dikkat çekerken ailelerin yapması gerekenleri anlatan Kırmızıgül, her şeyin bir anda çok iyi giderken aileye giren yabancılarla birlikte krizlerin meydana geldiğini belirtiyor.

“ÖYLE EVLADA KURUŞ BIRAKMAM”

Yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çeken Mahsun Kırmızıgül, magazin gündeminde de çok konuşulan miras konuları hakkında söyledikleriyle kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Mahsun Kırmızıgül, “Ailenin lideri ölünce, çocuklar maalesef birbirine düşüyor. Yaşarken aslında bunu yapabilse babalar hiçbir sorun çıkmayacak. Evleniyorsunuz, çocuklarınız oluyor, büyüyor, her şey çok iyi gidiyor. Çocuklar evlenince farklı eşler girince eve, bu eşler arasında inanılmaz krizler doğuyor. Ben bunu çok gördüm. Miras kavgaları inanılmaz.” sözlerini ifade ediyor.

Diğer bir yandan da çocukların birbirlerine girmemesi için “Bence babaların mirası önceden eşit şekilde bölmesi gerekiyor. Bazı evlatlarda var ki; babanın ölmesini bekliyor. Bir an önce ölse de ben mirasına konsam diye. O da büyük vefasızlık. Ben olsam o çocuğa hiçbir şey bırakmam!” diyerek gündeme geldi.

Ünlü ismin bu açıklamalarından sonra serveti aşırı merak edildi. Ancak ünlü ismin kamuoyunda açıklanmış resmi bir mal varlığı beyanı bulunmuyor. Sadece magazin kısmına yansıyan bilgilere göre, Kırmızıgül’ün servetinin büyük bir bölümünü gayrimenkuller, yapım şirketi ortaklıkları ve telif gelirleri oluşturduğu biliniyor. Diğer bir yandan da 2022 yılında Ece Binay ile boşanma sürecine giren Mahsun Kırmızıgül, mal varlığının yarısını eski eşine devretmişti.