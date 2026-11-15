Yeni yıla sayılı günler kala ünlü sanatçıların yılbaşı gecesi sahne alacakları organizasyonlar ve alacakları iddia edilen ücretler konuşulmaya başladı. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün iki saatlik konser karşılığında 25'er milyon TL kazanacağı öne sürülürken, konuya ilişkin dikkat çeken açıklama Kırmızıgül'den geldi. Kıbrıs'ta sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, yılbaşı konser ücretleriyle ilgili rakamların abartıldığını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ 25 milyon TL aldığı iddia edilmişti! Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken açıklama Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı konserleri için iddia edilen yüksek ücretlerin gerçeği yansıtmadığını ve abartıldığını belirterek sinema sektörü ile sahne performanslarına dair açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı gecesi iki saatlik konser karşılığında 25'er milyon TL kazanacağı iddia edildi. Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Mahsun Kırmızıgül, iddia edilen konser ücretlerinin abartıldığını ve haberlerin ardından herkesin kendisini aramaya başladığını söyledi. Sinema sektörünün yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Kırmızıgül, sinemayı özlediğini belirterek herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti. Sahne performanslarında çocukluk görüntüleriyle düet yaptığını aktaran sanatçı, artık sahnede sadece şarkı söylemenin değil, bir hikaye anlatmanın gerektiğini dile getirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN YILBAŞI KONSER ÜCRETLERİNE TEPKİ

Kıbrıs'ın 43'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Mahsun Kırmızıgül, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcıya, yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçılar için konuşulan yüksek ücretler de soruldu.

Kendisi için de milyonlarca liralık kazanç elde edeceği yönünde haberler çıkan Kırmızıgül, söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek tepkisini dile getirdi. Ünlü sanatçı, konuyla ilgili açıklamasında, "Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim" ifadelerini kullandı.

"O PARALARI GÖREN HERKES BENİ ARAMAYA BAŞLADI"

Yılbaşı konserleri için ortaya atılan astronomik ücretlerin kendisi açısından da gündem oluşturduğunu anlatan Mahsun Kırmızıgül, hakkında çıkan rakamların çevresindekilerin dikkatini çektiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, iddiaların ardından tanıdıklarının kendisini arayarak durumunu sorduğunu belirtti.

Kırmızıgül'ün "Nasılsın, iyi misin?" sözleriyle aktardığı bu durum, yüksek konser ücretleriyle ilgili haberlerin sanatçıların özel hayatına ve sosyal çevresine de yansıdığını gösterdi. Şarkıcı, açıklamasında rakamların abartıldığını vurgulayarak konuya ilişkin tartışmalara son noktayı koymaya çalıştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL SİNEMA SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarında yalnızca müzik dünyasına değinmeyen Mahsun Kırmızıgül, sinema sektörünün yaşadığı ekonomik sıkıntıları da gündeme getirdi. Sinemayı özlediğini dile getiren sanatçı, sektörün içinde bulunduğu koşullara ilişkin herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Kırmızıgül, "Herkes taşın altına elini koymalı. Sen ben meselesi değil, biz olmalıyız. Sinema her zaman gönlümde yatan bir aslan" sözleriyle sinema sektörüne verdiği önemi anlattı. Ünlü sanatçının açıklamaları, yeniden sinema projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin merakı da beraberinde getirdi. Ancak Kırmızıgül, yeni bir proje takvimi hakkında açıklama yapmadı.

"ARTIK SADECE ŞARKI SÖYLEMEK DEĞİL, SAHNEDE BİR HİKAYE ANLATMAK GEREKİYOR"

Sahne performanslarında farklı bir anlatım dili benimsediğini belirten Mahsun Kırmızıgül, gösterisinde çocukluk görüntülerine de yer verdiğini anlattı. Bu görüntüler eşliğinde geçmişteki hâliyle düet yaptığını söyleyen sanatçı, konserlerin yalnızca şarkılardan oluşan etkinlikler olmaktan çıktığını ifade etti.

Kırmızıgül, "Artık sadece şarkı söylemek değil, sahnede bir hikaye anlatmak gerekiyor" diyerek sahne gösterilerine bakışını paylaştı. Sanatçının bu yaklaşımı, müzik performanslarını görsel anlatım ve kişisel hikâyelerle birleştirme isteğini ortaya koydu.

Yılbaşı konser ücretlerine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, sinemaya duyduğu özlemi ve sahne performanslarına dair düşüncelerini de paylaştı. Ünlü sanatçının hem müzik hem de sinema dünyasına yönelik mesajları, açıklamalarının en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.