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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:44

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkmaya hazırlanan Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün konser ücretleri gündeme bomba gibi düştü. Posta'nın haberine göre üç ünlü sanatçı, yalnızca iki saat sürecek yılbaşı performansları karşılığında kişi başı 25 milyon lira alacak. İddia edilen rakamların doğru olması hâlinde üç sanatçının toplam kazancı 75 milyon liraya ulaşacak.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:44

Yaklaşık 30 şarkılık repertuvarla sahneye çıkmaları beklenen sanatçıların kazancı, şarkı başına hesaplandığında da oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre Ebru Gündeş, ve 'ün her bir şarkıdan yaklaşık 830 bin lira kazanacağı öne sürülüyor. Geçmiş yıllardaki konser ücretleriyle karşılaştırıldığında yaşanan artış da dikkatlerden kaçmıyor.

EBRU GÜNDEŞ'İN YILBAŞI KAŞESİ 900 BİN LİRADAN 25 MİLYONA ÇIKTI

Yılbaşı programlarının en çok tercih edilen isimlerinden 'in sahne ücretindeki yükseliş dikkat çekiyor. Posta'nın daha önce yayımladığı habere göre Gündeş, 2022 yılına girerken yılbaşı konseri için yaklaşık 900 bin lira kazanıyordu.

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

Aradan geçen yıllarda bu ücretin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Geçen yılki yılbaşı organizasyonlarında Gündeş'in konseri için 10 milyon lira aldığı öne sürülmüştü. Bu yıl için konuşulan 25 milyon liralık rakam ise sanatçının kaşesindeki yükselişi bir kez daha gündeme taşıdı.

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

KENAN DOĞULU'NUN ÜCRETİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Kenan Doğulu da Kıbrıs'taki yılbaşı organizasyonlarının öne çıkan sanatçıları arasında bulunuyor. Geçen yıl çeşitli haberlerde sanatçının konser ücretinin 5 ila 7 milyon lira arasında olduğu aktarılmıştı.

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

Bu yıl ise Doğulu'nun iki saatlik yılbaşı performansı için 25 milyon lira alacağı iddia ediliyor. 2007 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden sanatçının, yılbaşı gecesindeki sahne programı da şimdiden merak konusu oldu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KAŞESİ 25 MİLYON LİRA OLDU

Hem müzik hem de sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mahsun Kırmızıgül de yüksek konser ücretiyle gündeme gelen isimlerden biri. 

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

Geçen yıl Kıbrıs'taki yılbaşı sahnesi için 10 milyon lira aldığı konuşulan sanatçının bu yılki ücretinin 25 milyon liraya yükseldiği ileri sürüldü. New York'ta Beş Minare filmiyle yönetmenlik alanında da adından söz ettiren Kırmızıgül, böylece yılbaşı gecesi sahne alacak ve yüksek kaşe alacağı iddia edilen üç sanatçıdan biri oldu.

Yılbaşı gecesi ünlü isimler tek bir konserle servet kazanacak! Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesine yapılan zam ağızları açık bıraktırdı

30 ŞARKILIK KONSERİN HER ŞARKISI 830 BİN LİRA

İddia edilen ücretler üzerinden yapılan hesaplama, konserlerin mali boyutunu daha da çarpıcı hâle getiriyor. İki saatlik performansta yaklaşık 30 şarkı seslendirilmesi beklenirken, sanatçı başına düşen 25 milyon liralık ücret şarkı başına yaklaşık 830 bin liraya karşılık geliyor. Üç sanatçının aynı gece için alacağı öne sürülen toplam 75 milyon liralık ücret ise yılbaşı organizasyonlarının konuşulan en yüksek rakamları arasında yer alıyor. Ancak söz konusu konser ücretlerinin basına yansıyan iddialar olduğunu, sanatçılar veya organizasyonlar tarafından resmî olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.
 

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