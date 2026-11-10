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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:49

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez sosyal medya paylaşımlarında tercih ettiği lüks aksesuarıyla gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolar ve estetik operasyonlarıyla konuşulan 51 yaşındaki sanatçının kolundaki saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi. Bu rakam, saatin fiyatını duyanları şaşkına çevirdi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:49

Sahne tarzı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş, lüks kombinleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflarda kullandığı saatin yanı sıra yeşil kazağının fiyatı da merak konusu oldu. İddialara göre sanatçının tercih ettiği kazağın değeri yaklaşık 100 bin TL.

ESTETİK OPERASYONUYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türk müziğinin güçlü seslerinden , son aylarda hem görünümündeki değişim hem de geçirdiği estetik operasyonlarla magazin basınının yakın takibindeydi. 

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

Ünlü sanatçının geçtiğimiz aylarda 10 milyon TL karşılığında yarım yüz germe ameliyatı yaptırdığına ilişkin açıklaması da uzun süre konuşulmuştu. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Gündeş, son paylaşımlarıyla bu kez lüks yaşam tarzını gözler önüne serdi.

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

KOLUNDAKİ SAATİN DEĞERİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medya hesabından art arda fotoğraflar paylaşan Ebru Gündeş'in kombinindeki en dikkat çekici detay ise kolundaki saat oldu. Dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu belirtilen saatin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

YEŞİL KAZAĞININ FİYATI DA DİKKAT ÇEKTİ

Gündeş'in lüks tercihi yalnızca saatiyle sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarında görülen yeşil kazağın fiyatının da yaklaşık 100 bin TL olduğu iddia edildi. Böylece sanatçının tek bir kombininde tercih ettiği parçaların yüksek fiyatları magazin gündeminin öne çıkan konularından biri hâline geldi.

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

EBRU GÜNDEŞ HANGİ ESTETİK OPERASYONLARI YAPTIRDI?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, estetik operasyonlarıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalarda ve göğüs estetiği yaptırdığını belirtmişti. 2015 yılında yaptığı açıklamada yüzüne botoks uygulattığını, aynı yıl verdiği başka bir röportajda ise botoks ve göğüs estetiği dışında operasyon geçirmediğini söylemişti. 

Ebru Gündeş’in kolundaki saat servet değerinde! Fiyatını duyan bir kez daha baktı

Sanatçı, 20 Nisan 2026'da 'daki konserinde ise yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını ilk kez açıkça itiraf etti. Gündeş, sahnede hayranlarına "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle seslendi. Böylece kendi açıklamalarına dayanarak bilinen estetik işlemleri botoks, göğüs estetiği ve yarım yüz gerdirme ameliyatı olarak sıralanıyor. Burun estetiği gibi diğer işlemler hakkındaki iddialar ise doğrulanmış değil.

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#botoks
#İstanbul
#ebru gündeş
#Göğüs Estetiği
#Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı
#Magazin
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