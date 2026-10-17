Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

Yıllardır sahnelerde sayısız hit parçaya imza atan Ebru Gündeş'in bu tercihi, geçmişte yaşadığı zorlu süreci yeniden gündeme taşıdı. 16 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, uzun süredir konserlerinde seslendirmediği “Dön Ne Olur”u yeniden repertuvarına aldı. Performansın sosyal medyada ilgi görmesiyle birlikte, kameralar önünde yaşanan ve hafızalara kazınan o günler de yeniden konuşulmaya başlandı.

EBRU GÜNDEŞ 27 YIL SONRA O ŞARKIYLA SAHNEYE DÖNDÜ

Ebru Gündeş, 1993 yılında yayımladığı ilk albümü “Tanrı Misafiri” ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ardından “Tatlı Bela”, “Ben Daha Büyümedim” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümlerle kariyerini güçlendiren sanatçı, güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de adından söz ettirdi.

Ancak sanatçının kariyerindeki en zorlu dönemlerden biri, 1 Aralık 1999'da yaşandı. Yeni albümü “Dön Ne Olur”un basın tanıtımı için gazetecilerle bir araya gelen Gündeş, kameraların kayıtta olduğu sırada şarkısına eşlik ediyordu. Bir süre sonra fenalaşan sanatçı, çevresindekilere durumunu anlatmaya çalışırken yere yığıldı.

Yaşananların ardından sanatçıya ilk müdahale için harekete geçildi ve ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ünlü sanatçı, Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin müdahalesiyle ameliyata alındı.

İKİ CİDDİ AMELİYAT GEÇİRDİ, AYLAR SONRA SAHNELERE DÖNDÜ

Beyin kanaması nedeniyle iki ciddi ameliyat geçiren Ebru Gündeş, 16 Aralık 1999'da hastaneden taburcu edildi. Ancak tedavi sürecinin tamamlanması ve sağlığına kavuşması için dinlenmesi gerekiyordu. Zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan sanatçı, 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.

O dönem kameralara yansıyan görüntüler, yaşanan olayın ardından uzun süre gündemde kaldı. Artı Gerçek'in aktardığı bilgilere göre, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Kuday, görüntülerin uluslararası bir kongrede gösterildiğini ve beyin kanamasının yaşandığı anı kaydetmesi bakımından dünyadaki ilk örnek olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

Böylece Ebru Gündeş'in kariyerindeki en zor anlardan biri, yalnızca müzik gündeminde değil, tıp dünyasında da dikkat çeken bir olay hâline geldi.

“DÖN NE OLUR” YILLARCA KONSERLERİNDE YER ALMADI

Yaşadığı sağlık sorununun ardından “Dön Ne Olur” şarkısı, sanatçının konser repertuvarında uzun süre yer almadı. Parçanın kendisi için taşıdığı anlam nedeniyle sahnede seslendirmemeyi tercih ettiği belirtilen Gündeş, yıllar sonra şarkıyla yeniden buluştu.

Sanatçı, 2017 yılında “Dön Ne Olur”u yeniden yorumlayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşadığı olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı paylaşımda hayranlarına teşekkür eden Gündeş, şarkının yeni yorumunu kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine armağan ettiğini ifade etmişti.

Bu paylaşım, parçanın sanatçının hayatındaki özel yerini bir kez daha ortaya koydu. Ancak şarkının dijital ortamda yeniden dinleyicilerle buluşmasıyla konser sahnesinde seslendirilmesi arasında önemli bir fark vardı.

27 YIL SONRA KONSERİNİ O ŞARKIYLA AÇTI

Ebru Gündeş, 16 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena konserinde yıllar sonra farklı bir başlangıç yaptı. Posta'nın haberine göre sanatçı, konserin açılışını “Dön Ne Olur” ile gerçekleştirdi. Böylece 1999 yılında yaşadığı sağlık sorunuyla hafızalara kazınan şarkı, aradan geçen 27 yılın ardından yeniden sahne repertuvarında yer aldı.

Konserin açılışında tercih edilen parça, dinleyiciler açısından da geçmişe uzanan özel bir an oldu. Gündeş'in güçlü yorumuyla sahnede seslendirdiği şarkı, sosyal medyada ilgi gördü ve sanatçının yaşadığı zorlu dönem yeniden hatırlandı.

Yıllar boyunca “Çingenem”, “Fırtınalar” ve “Araftayım” gibi şarkılarıyla dinleyicileriyle bağını koruyan Ebru Gündeş, bu kez kariyerinin geçmişinde derin izler bırakan bir parçayla gündeme geldi. Bir zamanlar albüm tanıtımı sırasında yaşanan korkutucu olayla anılan “Dön Ne Olur”, yıllar sonra bir konserin açılış şarkısı olarak yeniden dinleyicilerle buluştu.

