Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:07

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

Ebru Gündeş, 1999 yılında albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirerek ölümle burun buruna geldiği dönemi yıllar sonra yeniden hatırlattı. Ünlü sanatçı, iki ciddi ameliyatın ardından uzun bir tedavi sürecinden geçmiş, yaşadığı olayla özdeşleşen “Dön Ne Olur” şarkısını ise konser repertuvarından çıkarmıştı. Aradan geçen 27 yılın ardından İstanbul'daki konserinde bu parçayla açılış yapan Gündeş, dinleyicilerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:07

Yıllardır sahnelerde sayısız hit parçaya imza atan Ebru Gündeş'in bu tercihi, geçmişte yaşadığı zorlu süreci yeniden gündeme taşıdı. 16 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, uzun süredir konserlerinde seslendirmediği “Dön Ne Olur”u yeniden repertuvarına aldı. Performansın sosyal medyada ilgi görmesiyle birlikte, kameralar önünde yaşanan ve hafızalara kazınan o günler de yeniden konuşulmaya başlandı.

EBRU GÜNDEŞ 27 YIL SONRA O ŞARKIYLA SAHNEYE DÖNDÜ

, 1993 yılında yayımladığı ilk albümü “Tanrı Misafiri” ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ardından “Tatlı Bela”, “Ben Daha Büyümedim” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümlerle kariyerini güçlendiren sanatçı, güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de adından söz ettirdi.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

Ancak sanatçının kariyerindeki en zorlu dönemlerden biri, 1 Aralık 1999'da yaşandı. Yeni albümü “Dön Ne Olur”un basın tanıtımı için gazetecilerle bir araya gelen Gündeş, kameraların kayıtta olduğu sırada şarkısına eşlik ediyordu. Bir süre sonra fenalaşan sanatçı, çevresindekilere durumunu anlatmaya çalışırken yere yığıldı.
Yaşananların ardından sanatçıya ilk müdahale için harekete geçildi ve ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ünlü sanatçı, Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin müdahalesiyle ameliyata alındı.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

İKİ CİDDİ AMELİYAT GEÇİRDİ, AYLAR SONRA SAHNELERE DÖNDÜ

Beyin kanaması nedeniyle iki ciddi ameliyat geçiren Ebru Gündeş, 16 Aralık 1999'da hastaneden taburcu edildi. Ancak tedavi sürecinin tamamlanması ve sağlığına kavuşması için dinlenmesi gerekiyordu. Zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan sanatçı, 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

O dönem kameralara yansıyan görüntüler, yaşanan olayın ardından uzun süre gündemde kaldı. Artı Gerçek'in aktardığı bilgilere göre, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Kuday, görüntülerin uluslararası bir kongrede gösterildiğini ve beyin kanamasının yaşandığı anı kaydetmesi bakımından dünyadaki ilk örnek olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

Böylece Ebru Gündeş'in kariyerindeki en zor anlardan biri, yalnızca müzik gündeminde değil, tıp dünyasında da dikkat çeken bir olay hâline geldi.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

“DÖN NE OLUR” YILLARCA KONSERLERİNDE YER ALMADI

Yaşadığı sağlık sorununun ardından “Dön Ne Olur” şarkısı, sanatçının konser repertuvarında uzun süre yer almadı. Parçanın kendisi için taşıdığı anlam nedeniyle sahnede seslendirmemeyi tercih ettiği belirtilen Gündeş, yıllar sonra şarkıyla yeniden buluştu.

Sanatçı, 2017 yılında “Dön Ne Olur”u yeniden yorumlayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşadığı olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı paylaşımda hayranlarına teşekkür eden Gündeş, şarkının yeni yorumunu kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine armağan ettiğini ifade etmişti.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

Bu paylaşım, parçanın sanatçının hayatındaki özel yerini bir kez daha ortaya koydu. Ancak şarkının dijital ortamda yeniden dinleyicilerle buluşmasıyla konser sahnesinde seslendirilmesi arasında önemli bir fark vardı.

27 YIL SONRA KONSERİNİ O ŞARKIYLA AÇTI

Ebru Gündeş, 16 Ekim akşamı 'daki Volkswagen Arena konserinde yıllar sonra farklı bir başlangıç yaptı. Posta'nın haberine göre sanatçı, konserin açılışını “Dön Ne Olur” ile gerçekleştirdi. Böylece 1999 yılında yaşadığı sağlık sorunuyla hafızalara kazınan şarkı, aradan geçen 27 yılın ardından yeniden sahne repertuvarında yer aldı.

Konserin açılışında tercih edilen parça, dinleyiciler açısından da geçmişe uzanan özel bir an oldu. Gündeş'in güçlü yorumuyla sahnede seslendirdiği şarkı, sosyal medyada ilgi gördü ve sanatçının yaşadığı zorlu dönem yeniden hatırlandı.

Ebru Gündeş 27 yıl sonra o şarkıyla sahneye döndü! Herkesin hatırladığı o an yeniden gündemde

Yıllar boyunca “Çingenem”, “Fırtınalar” ve “Araftayım” gibi şarkılarıyla dinleyicileriyle bağını koruyan Ebru Gündeş, bu kez kariyerinin geçmişinde derin izler bırakan bir parçayla gündeme geldi. Bir zamanlar albüm tanıtımı sırasında yaşanan korkutucu olayla anılan “Dön Ne Olur”, yıllar sonra bir konserin açılış şarkısı olarak yeniden dinleyicilerle buluştu.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ebru Gündeş'in tutuklu eski eşinden cezaevinden dikkat çeken mektup! İlk kez konuştu
ETİKETLER
#İstanbul
#ebru gündeş
#Volkswagen Arena
#Dön Ne Olur
#Cengiz Kuday
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.