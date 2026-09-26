Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçiren ve operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıklayan Gündeş, yeni fotoğraflarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekerken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Ebru Gündeş, yaklaşık 10 milyon TL ödeyerek geçirdiği yarım yüz gerdirme ameliyatı sonrası sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi. Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, estetik operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini belirtti. Daha önce küçük estetik dokunuşlar yaptıran Gündeş, paylaştığı yeni karelerdeki değişimiyle sosyal medyada dikkat çekti.

EBRU GÜNDEŞ’İN ESTETİK SONRASI SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda geçirdiği yarım yüz gerdirme operasyonunun ardından yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Estetik operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıklayan ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Gündeş’in yeni pozlarında yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, takipçileri Gündeş’in son halini yakından inceledi.

EBRU GÜNDEŞ’İN ESTETİK OPERASYONU GÜNDEM OLMUŞTU!

Ünlü şarkıcı, yüzündeki değişimin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 10 milyon TL ödediği yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini belirtmişti.

Gündeş’in operasyon sonrası görünümü de sosyal medyada merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcı, yeni pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkarken yüzündeki değişim bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Gündeş, daha önce geçirdiği küçük estetik müdahalelerin ardından bu kez yüz gerdirme operasyonuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının özellikle yüz bölgesindeki değişim için kapsamlı bir işlem tercih ettiği belirtilirken, operasyonun ardından ortaya çıkan yeni görünümü de merak konusu oldu. Gündeş’in son dönemde paylaştığı fotoğraflar ise geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ebru Gündeş de yüz gerdirme operasyonu geçiren ünlü isimler arasına katıldı. Daha önce yaptığı küçük estetik dokunuşlarla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez yarım yüz gerdirme operasyonuyla dikkat çekti. Yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıkladığı işlem sonrası yeni görüntüsüyle objektif karşısına geçen Gündeş, son pozlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.