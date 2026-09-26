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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:08

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonla uzun süre gündemde kalmıştı. Yüz gerdirme işlemi için yaklaşık 10 milyon lira ödediği konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı yeni karelerle adından söz ettirdi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:08

Türk müziğinin sevilen isimlerinden , hesabından paylaştığı yeni karelerle yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçiren ve operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıklayan Gündeş, yeni fotoğraflarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekerken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Ebru Gündeş, yaklaşık 10 milyon TL ödeyerek geçirdiği yarım yüz gerdirme ameliyatı sonrası sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme geldi.
Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı, estetik operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini belirtti.
Daha önce küçük estetik dokunuşlar yaptıran Gündeş, paylaştığı yeni karelerdeki değişimiyle sosyal medyada dikkat çekti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

EBRU GÜNDEŞ’İN ESTETİK SONRASI SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda geçirdiği yarım yüz gerdirme operasyonunun ardından yeni görüntüsüyle dikkat çekti. için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıklayan ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Gündeş’in yeni pozlarında yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, takipçileri Gündeş’in son halini yakından inceledi.

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

EBRU GÜNDEŞ’İN ESTETİK OPERASYONU GÜNDEM OLMUŞTU!

Ünlü şarkıcı, yüzündeki değişimin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 10 milyon TL ödediği yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini belirtmişti.

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Gündeş’in operasyon sonrası görünümü de sosyal medyada merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcı, yeni pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkarken yüzündeki değişim bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Ebru Gündeş, daha önce geçirdiği küçük estetik müdahalelerin ardından bu kez yüz gerdirme operasyonuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının özellikle yüz bölgesindeki değişim için kapsamlı bir işlem tercih ettiği belirtilirken, operasyonun ardından ortaya çıkan yeni görünümü de merak konusu oldu. Gündeş’in son dönemde paylaştığı fotoğraflar ise geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ebru Gündeş’in son hali şaşırttı! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Ebru Gündeş de yüz gerdirme operasyonu geçiren ünlü isimler arasına katıldı. Daha önce yaptığı küçük estetik dokunuşlarla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez yarım yüz gerdirme operasyonuyla dikkat çekti. Yaklaşık 10 milyon TL ödediğini açıkladığı işlem sonrası yeni görüntüsüyle objektif karşısına geçen Gündeş, son pozlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

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#ebru gündeş
#sosyal medya
#estetik operasyon
#Yarım Yüz Gerdirme
#10 Milyon Tl
#Magazin
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