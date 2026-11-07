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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:18

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle de sosyal medyadan sıkı bir şekilde takip edilen Ebru Gündeş, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Verdiği kilolar gözlerden kaçmadı, Gündeş dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:18

Güçlü sesi ve duruşuyla oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen , sadece şarkılarıyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlardaki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam eden Ebru Gündeş, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

EBRU GÜNDEŞ’İN DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI!

Türk müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, uzun yıllardır müzik kariyerinde yerini korurken albümleri ve sahne performanslarıyla hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Sadece kariyeri değil özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Öyle ki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Zaman zaman özel hayatı ve tarzıyla da gündeme gelirken peş peşe yayınladığı yeni pozlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Hayranlarını memnun eden bu durum yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmazken verdiği kilolar ön plana çıkıyor. Yayınladığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, son görüntüsüyle kısa sürede ilgi gördü. Çünkü ünlü şarkıcının görüntülerindeki değişim herkes tarafından beğenildi.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

VERDİĞİ KİLOLAR HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Yeni sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Gündeş, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş’in fotoğraflarındaki değişim gözlerden kaçmadı. ’nin haberine göre çok sayıda beğen ve yorum gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Kendi sosyal medya hesabından ‘Ebru stüdyoda’ notuyla paylaştığı ve kısa sürede gündem olan kareler, ünlü şarkıcının son dönemlerde ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi. Hatta bilindiği üzere yüzüne yaptırdığı işlemlerle de gündeme gelen Ebru Gündeş hem işlemleri hem de verdiği kilolarla oldukça çok konuşulmaya başladı.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı yaptıran Ebru Gündeş, ünlü isimler Demet Akbağ ve ’dan ’20 yaş genç duruyorsun’ iltifatı alınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Diğer bir yandan da yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş operasyon maliyetiyle dudak uçuklatmıştı. Ortaya atılan iddialara göre, sanatçının gençleşmek için yaptırdığı yüz gerdirme işlemi tam olarak 200 bin dolar olduğu ileri sürülmüştü.  

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#Yılmaz Erdoğan
#ebru gündeş
#200 Bin Dolar
#Sabah Gazetesi
#Demek Akbağ
#Magazin
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