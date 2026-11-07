Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmadı! Verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı

Güçlü sesi ve duruşuyla oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Ebru Gündeş, sadece şarkılarıyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlardaki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam eden Ebru Gündeş, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

EBRU GÜNDEŞ’İN DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI!

Türk müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, uzun yıllardır müzik kariyerinde yerini korurken albümleri ve sahne performanslarıyla hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Sadece kariyeri değil özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Öyle ki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Zaman zaman özel hayatı ve tarzıyla da gündeme gelirken peş peşe yayınladığı yeni pozlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Hayranlarını memnun eden bu durum yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in değişimi gözlerden kaçmazken verdiği kilolar ön plana çıkıyor. Yayınladığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, son görüntüsüyle kısa sürede ilgi gördü. Çünkü ünlü şarkıcının görüntülerindeki değişim herkes tarafından beğenildi.

VERDİĞİ KİLOLAR HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Yeni sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Gündeş, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş’in fotoğraflarındaki değişim gözlerden kaçmadı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre çok sayıda beğen ve yorum gündeme geldi.

Kendi sosyal medya hesabından ‘Ebru stüdyoda’ notuyla paylaştığı ve kısa sürede gündem olan kareler, ünlü şarkıcının son dönemlerde ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi. Hatta bilindiği üzere yüzüne yaptırdığı işlemlerle de gündeme gelen Ebru Gündeş hem işlemleri hem de verdiği kilolarla oldukça çok konuşulmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı yaptıran Ebru Gündeş, ünlü isimler Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’dan ’20 yaş genç duruyorsun’ iltifatı alınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Diğer bir yandan da yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş operasyon maliyetiyle dudak uçuklatmıştı. Ortaya atılan iddialara göre, sanatçının gençleşmek için yaptırdığı yüz gerdirme işlemi tam olarak 200 bin dolar olduğu ileri sürülmüştü.