Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

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İstanbul
Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Ebru Gündeş, bu kez havalimanında yaşadığı samimi bir karşılaşmayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, daha önce kendisiyle fotoğraf çektiren apron görevlisi Mert ile yeniden karşılaştı. İkinci buluşmada da birlikte fotoğraf çektiren ikilinin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, havalimanında görev yapan apron personeli Mert ile ikinci kez karşılaştı. Daha önce de Gündeş'le fotoğraf çektiren Mert, bu kez yeniden bir araya geldiği şarkıcıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İkilinin samimi buluşması sosyal medyada ilgi gördü.
Ebru Gündeş ile apron görevlisi Mert'in ilk buluşması, şarkıcının Kıbrıs'ta verdiği yılbaşı konserinin ardından gerçekleşti. Havalimanında görev yapan Mert, hayranı olduğu Gündeş'le karşılaşınca fotoğraf çektirme fırsatı buldu. İkilinin ikinci kez bir araya gelmesi ise bu karşılaşmayı yeniden gündeme taşıdı.
Ebru Gündeş, geçirdiği yarım yüz germe operasyonuyla daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ünlü şarkıcının operasyon için 10 milyon TL ödediği öne sürülürken, yüzündeki değişim de uzun süre konuşulmuştu. Havalimanında apron görevlisi hayranıyla ikinci kez fotoğraf çektiren Gündeş'in son görüntüsü, estetik operasyonunu yeniden gündeme taşıdı.
Yarım yüz germe operasyonunun ardından görünümüyle gündeme gelen Ebru Gündeş, son fotoğraflarıyla da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ünlü şarkıcının havalimanında apron görevlisi Mert ile verdiği yeni pozlar, yüzündeki değişime ilişkin yorumları yeniden beraberinde getirdi.
Ebru Gündeş, daha önce katıldığı bir konserde yüzündeki değişimin nedenine ilişkin açıklama yapmıştı. Yarım yüz germe operasyonu geçirdiğini dile getiren şarkıcı, bu açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Operasyonun 10 milyon TL'ye mal olduğu yönündeki haberler de dikkat çekmişti.
Apron görevlisi Mert'in Ebru Gündeş ile yeniden fotoğraf çektirmesi, ikilinin ilk karşılaşmasını da hatırlattı. Mert'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, şarkıcının hayranları tarafından ilgi gördü. Ebru Gündeş, havalimanındaki samimi karşılaşması ve son görüntüsüyle bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden oldu.