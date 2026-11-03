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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:29

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, havalimanında kendisiyle daha önce fotoğraf çektiren apron görevlisi hayranıyla ikinci kez karşılaştı. İkilinin yeniden bir araya geldiği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:29

Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan , bu kez havalimanında yaşadığı samimi bir karşılaşmayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, daha önce kendisiyle fotoğraf çektiren apron görevlisi Mert ile yeniden karşılaştı. İkinci buluşmada da birlikte fotoğraf çektiren ikilinin o anları sosyal medyada paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Ebru Gündeş, havalimanında daha önce karşılaştığı apron görevlisi Mert ile yeniden bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve son görüntüsüyle geçirdiği estetik operasyon yeniden gündeme geldi.
Ebru Gündeş, Kıbrıs'taki yılbaşı konserinin ardından ilk kez fotoğraf çektirdiği apron personeli Mert ile havalimanında ikinci kez karşılaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
İkilinin sosyal medyada paylaşılan buluşma fotoğrafları kullanıcılar ve Gündeş'in hayranları tarafından ilgi gördü.
Gündeş'in havalimanındaki son görüntüsü ve yüzündeki değişim, daha önce geçirdiği yarım yüz germe operasyonunu yeniden gündeme taşıdı.
Ebru Gündeş'in daha önce bir konserde açıkladığı yarım yüz germe operasyonu için 10 milyon TL ödediği öne sürülmüştü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

EBRU GÜNDEŞ HAYRANIYLA HAVALİMANINDA YENİDEN BULUŞTU

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, havalimanında görev yapan apron personeli Mert ile ikinci kez karşılaştı. Daha önce de Gündeş'le fotoğraf çektiren Mert, bu kez yeniden bir araya geldiği şarkıcıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İkilinin samimi buluşması sosyal medyada ilgi gördü.

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

EBRU GÜNDEŞ İLE APRON GÖREVLİSİ MERT'İN İLK KARŞILAŞMASI

Ebru Gündeş ile apron görevlisi Mert'in ilk buluşması, şarkıcının Kıbrıs'ta verdiği yılbaşı konserinin ardından gerçekleşti. Havalimanında görev yapan Mert, hayranı olduğu Gündeş'le karşılaşınca fotoğraf çektirme fırsatı buldu. İkilinin ikinci kez bir araya gelmesi ise bu karşılaşmayı yeniden gündeme taşıdı.

 

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

EBRU GÜNDEŞ'İN 10 MİLYON TL'LİK ESTETİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ebru Gündeş, geçirdiği yarım yüz germe operasyonuyla daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ünlü şarkıcının operasyon için 10 milyon TL ödediği öne sürülürken, yüzündeki değişim de uzun süre konuşulmuştu. Havalimanında apron görevlisi hayranıyla ikinci kez fotoğraf çektiren Gündeş'in son görüntüsü, estetik operasyonunu yeniden gündeme taşıdı. 

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

EBRU GÜNDEŞ'İN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Yarım yüz germe operasyonunun ardından görünümüyle gündeme gelen Ebru Gündeş, son fotoğraflarıyla da kullanıcılarının dikkatini çekti. Ünlü şarkıcının havalimanında apron görevlisi Mert ile verdiği yeni pozlar, yüzündeki değişime ilişkin yorumları yeniden beraberinde getirdi.

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

EBRU GÜNDEŞ'İN ESTETİK AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Ebru Gündeş, daha önce katıldığı bir konserde yüzündeki değişimin nedenine ilişkin açıklama yapmıştı. Yarım yüz germe operasyonu geçirdiğini dile getiren şarkıcı, bu açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Operasyonun 10 milyon TL'ye mal olduğu yönündeki haberler de dikkat çekmişti.

Ebru Gündeş apron görevlisi hayranıyla havalimanında ikinci kez buluştu!

İKİNCİ BULUŞMANIN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Apron görevlisi Mert'in Ebru Gündeş ile yeniden fotoğraf çektirmesi, ikilinin ilk karşılaşmasını da hatırlattı. Mert'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, şarkıcının hayranları tarafından ilgi gördü. Ebru Gündeş, havalimanındaki samimi karşılaşması ve son görüntüsüyle bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden oldu.

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ETİKETLER
#ebru gündeş
#sosyal medya
#havalimanı
#Apron Görevlisi
#Mert
#Magazin
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