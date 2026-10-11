Trafikte terör estirdi, cezası gecikmedi: Esenyurt’ta kavga anı kamerada

Esenyurt’ta bir sürücü yaşanan sürtüşmenin ardından aracından inerek diğer aracın sürücüsüyle tartıştı. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle olay kavgaya dönüşmeden sona erdi. Yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında yer alınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde trafikte saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen şahıs yakalandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan TCK’nın 179/2. ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçu kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.