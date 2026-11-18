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İstanbul
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketine yol açtı. Ipatinga kentinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, iki sağlık merkezini de su bastı. Çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Bölgeden kaydedilen görüntülerde ise kucağında çocuk taşıyan bir kişinin, göğüs hizasına kadar ulaşan sel sularının arasında ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.