Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğini belirtmesine rağmen görevden ayrılmadan 5 gün önce yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'ya övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

"SEN İYİ BİR ADAMSIN"

The Jerusalem Post'un yayımladığı 15 Ocak 2025 tarihli görüşme dökümüne göre Biden, Netanyahu'ya, "Sen iyi bir adamsın. Sana hayranım. Cehennemden geçtin. Sana ve yaşadıklarına ne kadar değer verdiğimi anlatamam." dedi.

SOYKIRIMA 'CESARET' DEDİ

Biden, görüşmenin devamında ise "Zaman zaman anlaşmazlığa düştüğümüzü biliyorum ama seni hala seviyorum dostum. Yaptığın şeyi yapmak büyük cesaret ister." ifadelerini kullandı.

Ancak Biden, "Promise Me, America" adlı anı kitabında Netanyahu ile aralarında güven sorunu bulunduğunu belirterek, İsrail Başbakanı'nın ülkesinin çıkarlarından çok kendi siyasi geleceğine öncelik verdiğini savunmuştu.

HEM ELEŞTİRDİ HEM DE ASKERİ VE DİPLOMATİK DESTEK VERDİ

Gazze'deki saldırılar nedeniyle Netanyahu yönetimini zaman zaman kamuoyu önünde eleştiren Biden, görev süresi boyunca İsrail'e askeri ve diplomatik desteğini sürdürmüştü. Sızdırılan görüşme dökümü ise Biden'ın kitabındaki eleştirileriyle Netanyahu'ya yönelik özel açıklamaları arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.