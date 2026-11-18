Mihelson, Çin'in Şıncın kentinde yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine ilişkin kritik detaylar aktardı. Türkiye ile LNG alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Mihelson, "Türkiye'ye LNG tedariki için sözleşme imzaladık. Sevkiyatın artırılmasını ve ülkenin doğal gaz sektörüne yatırım yapılmasına yönelik seçenekleri de görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Enerjide dev iş birliği hazırlığı! Rus deviyle masaya oturuldu: Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı artıyor Mihelson, şirketin Türkiye, Vietnam, Tayland, BAE ve Çin gibi uluslararası pazarlardaki LNG tedariki ve enerji yatırımı faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile LNG tedariki için sözleşme imzalandığı, sevkiyatın artırılması ve ülkenin doğal gaz sektörüne yatırım seçeneklerinin görüşüldüğü belirtildi ancak anlaşmanın kimle yapıldığı açıklanmadı. Vietnam ile 2027'den itibaren yaklaşık 500 bin ton LNG tedarikine yönelik sözleşme imzalandığı ve Petrovietnam ile yatırım görüşmelerinin sürdüğü bildirildi. Tayland ile LNG tedariki için müzakereler yürütüldüğü, BAE ile ortak yatırım ve üretim projelerinin değerlendirildiği ifade edildi. AB'nin getirdiği yasak nedeniyle Avrupa'ya gönderilemeyecek Yamal LNG projesi gazının önemli bölümünün Çin'e yönlendirilmeye hazır olduğu kaydedildi. AB Konseyi'nin Rusya'dan LNG ithalatını 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklama kararı aldığı hatırlatıldı.

Öte yandan Mihelson anlaşmanın kimle veya hangi şirketle imzalandığına dair ise bilgi vermedi.

500 BİN TONLUK TEDARİK ANLAŞMASI

Şirketin Asya pazarındaki faaliyetlerine de değinen Mihelson, Vietnam ile 2027'den itibaren yaklaşık 500 bin ton LNG tedarikine yönelik sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Vietnam'daki enerji projelerine yatırım yapmayı değerlendirdiklerini belirten Mihelson, bu konuda Petrovietnam ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Mihelson, Tayland'a LNG tedariki için müzakereler yürüttüklerini, Birleşik Arap Emirlikleri ile de çeşitli bölgelerde ortak yatırım ve üretim projelerini değerlendirdiklerini aktardı.

YASAK NEDENİYLE AVRUPA’YA GİDECEK GAZI ÇİN’E GiDEBİLİR

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus LNG'sine yönelik ithalat yasağına da değinen Mihelson, Yamal LNG projesinden Avrupa'ya sevkiyatın sürdüğünü, yasak nedeniyle Avrupa'ya gönderilemeyecek gazın önemli bölümünü Çin'e yönlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

AB Konseyi, 26 Ocak'ta aldığı kararla Rusya'dan LNG ithalatının 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklanmasını onaylamıştı.