Doğalgazda kademe limitleri arttı! 20 milyon aboneye 100 metreküpte 900 TL destek

Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ, doğalgazda kasım ve aralık ayı kademe limitlerini yukarı yönlü güncelledi. Yapılan düzenlemeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarılırken, kademe sınırında kalan hanelerin 100 metreküplük kullanımda 900 TL daha az fatura ödemesi sağlandı.

Bu kış ilk kez devreye alınan kademeli doğalgaz tarifesinde ekim ayı faturalarının gelmesiyle birlikte limite takılan konut sayısının beklenenin üzerine çıkması, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kasım ve aralık aylarında yüksek fatura mağduriyeti yaşanmaması için iller bazında tüketim kotalarını yeniden belirledi.

DESTEKLENEN ABONE SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğalgaz abonesini kapsayan yeni düzenlemenin detayları şu şekilde şekillendi:

Destek Kapsamı Genişledi: Devlet desteğinden yararlanan abone sayısı 19 milyondan 20 milyona yükseltildi.

Kademeye Takılanlar Azaldı: Desteksiz tarifeye (Kademe-2) geçen abone sayısı 1,8 milyon seviyesine düşürüldü.

Soğuk İllere Ek Kota: Kış şartlarının sert geçtiği illerde tüketim limitleri ortalama 300 metreküp artırıldı.

İL İL YENİ KASIM VE ARALIK AYI KADEME LİMİTLERİ

BOTAŞ'ın yaptığı güncelleme sonrası büyükşehirler ve soğuk illerde geçerli olacak yeni tüketim sınırları şöyle belirlendi:

İstanbul: Kasım limiti 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe , aralık limiti ise 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe çıkarıldı.

Ankara: Kasım ayı için 283,73 , aralık ayı için 420 metreküp (Eski limit: 161,63 - 284,25 m³) .

İzmir: Kasım ayı için 67,97 , aralık ayı için 196,23 metreküp .

Ardahan: Kasım ayı için 520,45 , aralık ayı için 732,29 metreküp (Eski limit: 168,65 - 266,79 m³) .

Erzurum: Kasım ayı için 507,05 , aralık ayı için 696,94 metreküp (Eski limit: 190,61 - 319,60 m³) .

Kars: Kasım ayı için 499,66 , aralık ayı için 682,06 metreküp (Eski limit: 146,14 - 251,35 m³) .

Diyarbakır: Kasım ayı için 239,16 , aralık ayı için 415,54 metreküp (Eski limit: 74,62 - 256,18 m³) .

Sivas: Kasım ayı için 373,42 , aralık ayı için 510,74 metreküp .

Van: Kasım ayı için 360,50 , aralık ayı için 514,50 metreküp .

FATURAYA NASIL YANSIYACAK? 100 METREKÜPTE 900 TL FARK

Yeni tarifede vergiler (ÖTV, KDV) ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil edildiğinde metreküp başına yansıyan nihai rakamlar şöyle oluştu:

Kademe-1 (Destekli Tarife): 17,88 TL / m³ (Vergiler hariç 10,62 TL)

Kademe-2 (Desteksiz Tarife): 26,73 TL / m³ (Vergiler hariç 18,00 TL)

Şehit Aileleri ve Gaziler: 5,31 TL / m³ (Vergiler hariç kademesiz destekli fiyat)

Yapılan limit artışı sayesinde örneğin İstanbul'da kasım ayında 100 metreküp doğalgaz tüketen bir abonenin faturası 2.700 TL yerine 1.800 TL olarak gelecek ve haneye doğrudan 900 TL avantaj sağlanacak.

KADEMEYE TAKILMAMAK İÇİN TASARRUF ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kış aylarında Kademe-2 sınırını aşmamak için basit önlemlerle tüketimin yüzde 15 ila 20 oranında düşürülebileceğini belirtiyor. Bunun için kombi ve tesisat bakımlarının yetkili servislere yaptırılması, ısı yalıtımı ile pencere izolasyonunun kontrol edilmesi ve gündüz güneş alan odaların perdelerinin açık tutulması öneriliyor.