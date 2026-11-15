Doğalgazda kademe limitleri arttı! 20 milyon aboneye 100 metreküpte 900 TL destek

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İstanbul
Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ, doğalgazda kasım ve aralık ayı kademe limitlerini yukarı yönlü güncelledi. Yapılan düzenlemeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarılırken, kademe sınırında kalan hanelerin 100 metreküplük kullanımda 900 TL daha az fatura ödemesi sağlandı.
Bu kış ilk kez devreye alınan kademeli doğalgaz tarifesinde ekim ayı faturalarının gelmesiyle birlikte limite takılan konut sayısının beklenenin üzerine çıkması, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kasım ve aralık aylarında yüksek fatura mağduriyeti yaşanmaması için iller bazında tüketim kotalarını yeniden belirledi.
Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğalgaz abonesini kapsayan yeni düzenlemenin detayları şu şekilde şekillendi:
BOTAŞ'ın yaptığı güncelleme sonrası büyükşehirler ve soğuk illerde geçerli olacak yeni tüketim sınırları şöyle belirlendi:
Yeni tarifede vergiler (ÖTV, KDV) ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil edildiğinde metreküp başına yansıyan nihai rakamlar şöyle oluştu:
Yapılan limit artışı sayesinde örneğin İstanbul'da kasım ayında 100 metreküp doğalgaz tüketen bir abonenin faturası 2.700 TL yerine 1.800 TL olarak gelecek ve haneye doğrudan 900 TL avantaj sağlanacak.
Uzmanlar, kış aylarında Kademe-2 sınırını aşmamak için basit önlemlerle tüketimin yüzde 15 ila 20 oranında düşürülebileceğini belirtiyor. Bunun için kombi ve tesisat bakımlarının yetkili servislere yaptırılması, ısı yalıtımı ile pencere izolasyonunun kontrol edilmesi ve gündüz güneş alan odaların perdelerinin açık tutulması öneriliyor.