Rus güçlerinin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, en az 13 kişi yaralandı.

OKULU HEDEF ALDILAR

Yaşananların ardından Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak açıklamada bulundu. Layk, saldırılarda bir konut binası ile bir eğitim kurumunun da isabet alındığını bildirdi.

BÜYÜK HASAR BIRAKTI

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, saldırılar nedeniyle konutların, kafelerin ve mağazaların camlarının kırıldığını, bir aracın yandığını ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü aktardı.