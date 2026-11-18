Ünlü oyuncu Cem Yılmaz’dan Darüşşafaka Spor Kulübü’ne anlamlı destek geldi. Türk basketboluna oyuncu kazandırmak amacıyla altyapı geleneğini gelecek nesillere aktarma amacıyla yapılan bir yıl sürecek olan bağış kampanyası Darüşşafaka Spor Kulübü tarafından başlatıldı. Kampanyanın ilk videosunda ise ünlü isim Cem Yılmaz, bağış kampanyasına katıldı. İşte detaylar…

CEM YILMAZ’DAN ANLAMLI DESTEK!

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelirken hayranları tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri oldu. Öyle ki ünlü isim şimdilerde Türk basketboluna oyuncu kazandıran altyapı geleneğini gelecek nesillere aktaracak olan bağış kampanyasına anlamlı destekle gündeme geldi.

Komedi alanında da dikkatleri üzerine çeken Cem yılmaz, yapılan ilk kampanya da yer alarak basketbolseverlere seslendi. Yılmaz, yapılan bu kampanya kapsamında bağış yapmaya davet etti.

Türk basketbol tarihinde 112 yıllık geçmişe sahip olan Darüşşafaka Spor Kulübü, altyapısından yetiştirdiği sporcularla yıllar boyunca Türk basketboluna katkı sağladı. Farklı liglerde ve üst düzey takımlarda forma giyen çok sayıda basketbolcuyu Türk sporuna kazandıran kulüp, bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti.

DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBE BAĞIŞ KAMPANYASI

Kulüp tarafından başlatılan bir yıl sürecek bağış kampanyasıyla basketbolseverlerin ve Daçka dostlarının desteğinin alınması hedefleniyor. Kampanyanın ilk videosunda oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, bağış çağrısında bulunarak projeye destek verdi.

Kampanya sözcüsü Ata Salim Celayir ise yıl boyunca kulübün altyapı geleneğini ve Türk basketboluna yaptığı katkıları anlatacak, kampanyaya ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.

Darüşşafaka Spor Kulübü, 14 Aralık Pazartesi akşamı düzenleyeceği teşekkür gecesinde kampanyaya destek veren isimlerle bir araya gelecek. Basına açık olarak gerçekleştirilecek gecenin ardından kampanya kapsamında online bağış yapılabilecek.