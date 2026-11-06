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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:36

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez değil, bu kez Netflix gecesindeki görüntüleriyle gündeme geldi. GORA 4 Gora ekibiyle birlikte etkinliğe katılan Yılmaz'ın yüzündeki belirgin kızarıklık dikkat çekti. Ünlü komedyenin son hali merak uyandırırken, sağlık durumuyla ilgili sorular da yeniden gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:36

gecesinde objektiflere yansıyan Cem Yılmaz'ın yüzündeki kızarıklık gözlerden kaçmadı. geçmişi nedeniyle görüntüleri daha fazla dikkat çeken ünlü komedyen, gece boyunca ekibiyle birlikteydi. Yılmaz'ın oyuncuların kazançlarıyla ilgili soruya verdiği cevap da gecenin konuşulan detayları arasında yer aldı.

CEM YILMAZ'IN YÜZÜNDEKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

GORA 4 Gora oyuncularıyla birlikte Netflix gecesine katılan , etkinlikte basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Ünlü komedyenin yüzündeki kızarıklık ise davette en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Görüntülerin ardından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin merak arttı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

KAŞE SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz'a, GORA 4 Gora oyuncularının aldığı ücretler de soruldu. Konuyla ilgili soruyu kısa kesmeyi tercih eden ünlü komedyen, “Anlamadığım bir konu” diyerek cevap verdi. Yılmaz'ın bu sözleri de gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

AĞUSTOS AYINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında geçirdiği kalp kriziyle hayranlarını endişelendirmişti. Yaşadığı sağlık sorununun ardından ünlü komedyenin durumu sevenleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Kalp krizi haberi, Yılmaz'ın sağlık durumunu yeniden gündeme taşımıştı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

SON GÖRÜNTÜLERİ SAĞLIK DURUMUNU YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Kalp krizi sonrasında yeniden etkinliklerde boy göstermesiyle dikkat çeken Cem Yılmaz'ın Netflix gecesindeki görüntüleri de merak uyandırdı. 

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

Özellikle yüzündeki kızarıklık, sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Ancak söz konusu kızarıklığın geçirdiği kalp kriziyle bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son görüntüsü gündem oldu! Yüzündeki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı

Ünlü komedyenin hem son görüntüleri hem de etkinlikteki açıklamaları magazin gündeminde yerini alırken, hayranları Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri merakla takip ediyor.

 

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ETİKETLER
#cem yılmaz
#netflix
#kalp krizi
#gora 4 gora
#Magazin
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