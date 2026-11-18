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İstanbul
Altın piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar ve kritik destek seviyelerinin kırılması yatırımcıların yakın takibinde. Gram ve ons altındaki geri çekilmelerin nedenleri, küresel merkez bankalarının rezerv hamleleri ve 2027 yılı beklentileri Finansal Analist İslam Memiş tarafından TGRT Haber canlı yayınında değerlendirildi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi:
Yıl başındaki yükselişlerin ardından son çeyrekte yaşanan düşüşleri değerlendiren İslam Memiş, piyasadaki fiyat hareketlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yılın ilk çeyreğinde altın tarafında yükselişler çok sorgulanıyordu. Bu düşüşler ne zaman gelecek diye çok sorgulanıyordu. Yılın son çeyreğine baktığınız zaman çok düştü, tekrar ne zaman yükselecek sorusu çok soruluyor. Altın tarafında çok ciddi bir anlamda manipülasyon piyasasını görüyoruz. Yani altının bir yatırım aracı değil, bir spekülasyon aracı olduğunu görüyoruz biz 2026 yılında."
'TEKNİK DESTEK SEVİYELERİ HIZLI ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLDİ'
"Az önce yayına girmeden önce baktım; geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5.720 liraymış. Şu an Kapalıçarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.200 lira. Yıllık bazda yatırımcısına fazla kaybettirmiyor ama aylık bazda baktığımız zaman teknik destek seviyeleri hızlı bir şekilde geri çekildi."
Ons altındaki geri çekilmeyi ABD enflasyon verileri, Fed beklentileri ve Ortadoğu'daki nakit ihtiyacına bağlayan Memiş, piyasada satılan altınların kimler tarafından toplandığına dikkat çekti:
"Ons altında bu yıl en kritik destek seviyesi 3.880 dolar seviyesiydi. Şu ana baktığımız zaman 3.760 dolar seviyesinde. Yani o destek seviyelerinin hızlıca geri çekildiğini gözlemliyoruz. Neden bu kadar geriledi? Çünkü Amerika'da açıklanan veriler kötü geldi, Amerika'da enflasyon yüksek geldi. Yüksek gelen enflasyonla birlikte Aralık ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına piyasalar kesin gözüyle bakıyor. O yüzden bu faiz artırımının fiyatlandığı bir düşüş var karşımızda."
"Peki bu hafta neden bu kadar sert düşüşler gördük diye biraz araştırma yaptığımız zaman; özellikle İran'ın ekonomik anlamda bir nakit ihtiyacı doğduğu için elindeki altınları satmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu hafta sebep bu. Özellikle Körfez ülkeleri zaten nakit ihtiyacından dolayı satmak zorunda kalmıştı bu 9 aylık süreç içerisinde. Son bir haftadır da İran'ın ciddi bir anlamda nakit sıkışıklığının olduğunu gözlemliyoruz. Piyasada altın yoğunlaşınca ucuza kim topluyor? Aslında vatandaşın sorması gereken soru bu. Bu kadar değer kayıpları var ama biri satıyorsa biri alıyor. Kim alıyor? Amerika, Çin, Rusya bunlar rezervlerini artırmaya devam ediyor ve dolayısıyla altın tarafında kısa vadeli baskılanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz."
Elinde altın bulunduranlar ile alım fırsatı kollayan yatırımcılar için değerlendirmelerde bulunan Memiş, 2027 yılının ilk çeyreğine işaret etti:
"Bu yıl sonuna kadar bu baskılanma devam edebilir. O yüzden yatırımcılara diyoruz ki iki tür yatırımcı var; elinde altın olanlar, bir de alım için biraz daha bekleyeyim mi diye soru soranlar.
'SATMAK İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL'
Tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şu anda biz sektörel bazda kesinlikle açıkta kalmıyoruz, yani sattığımız ürünü yerine koyuyoruz. Çünkü rüzgar her an değişebilir. Dip arayışı olabilir mi? Evet olabilir; 3.700 dolar seviyesi var, 3.650 dolar seviyesi var. Ama sonuç itibariyle yüzde 30 civarında bir değer kaybı var altın tarafında. Biz satmak için uygun bir zaman olmadığını düşünüyoruz."
"Ama önümüzdeki yıl düğün planlayanlar, altın borcu olanlar ki bu yılın en şanslıları onlar oldu. Geçen yılın örneğini verdim az önce, 5.720 liraydı. Yüzde 30 değer kaybetmesine rağmen 6.200 lira. Önümüzdeki ilk çeyreğe, 2027 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sadece zamanla alakalı öngörümüzde bir öteleme var. Normalde yılın sonu içerisinde toparlanması lazımdı çünkü petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Petrol fiyatları sert bir şekilde geriledi ama altını da beraberinde geri çektiler."
2027 yılına yönelik beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben özellikle 2026 yılına ilişkin sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda sevgili izleyenlerimize şöyle bir uyarıda bulundum: 2026 yılı manipülasyon yılı, altın ve gümüşe güvenerek hayaller kurmayın. Çok geniş bant aralığında dalgalanır ve istikrar yok. Bilerek ve isteyerek bu manipülasyon piyasasını devam ettiriyorlar."
"Şimdi 2027 yılına ilişkin yine diyorum ki yatırımcılara yüksek bir beklentiniz olmasın. Evet, bugünkü fiyatlardan yine yüksek bir fiyat olacak ama paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Artık buna alışması lazım herkesin. Bundan sonra finansal piyasalarda sistemin verdiği kadar yatırımcılar kazanır diye düşünüyorum."