10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri! 2026 yılı için ne dediği sosyal medyada gündemde

Yıllar önce yayımlanan Simpsonlar'ın bazı sahneleri dönem dönem sosyal medyada gündem oluyor. Tesadüfen denk gelen sahneler, güncel hayattaki olaylar ile bağdaştırıldığı için Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri de dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan konu ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri! 2026 yılı için ne dediği sosyal medyada gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
11:43
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
11:43

The Simpsons, yayınlandığı 1989’dan beri birçok kişi tarafından seyrediliyor. Dünyada olup bitecek olanları daha önceden tahmin ettiği iddia edilirken çeşitli sahneler zaman zaman gündeme yerleşiyor. Yeni yılın yaklaşmasına kısa süre kala ise Simpsonlar'ın kehanetleri dikkat çekti.

SİMPSONLAR'IN 2026 KEHANETLERİ

Marge vs. the Monorail bölümünde yer alan bir sahneye göre ülkelerin borçlanarak büyük projelere doğru yöneldiğine dikkat çekiliyor. Kripto dünyasında düşüş yaşanacağı olarak da yorumlandı.

Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri! 2026 yılı için ne dediği sosyal medyada gündemde

Bart to the Future bölümünde yer alan VR gözlük sahnesi ise gelişen teknolojinin oluşturabileceği riskler konuşuldu. 2026 yılında VR/AR alanında yeni gelişmelerin bağımlılık oluşturacağı söylendi. Dizinin 2026 kehanetleri arasında çevresel felaketler yer aldı. Dizinin birçok bölümünde çevre kirliliğinden dolayı yaşananlar, fırtınalar, elektrik kesintileri, aşırı sıcak ve soğuk havalar oldukça sık paylaşıldı. Sahnelerin gerçeklik payı olmamasından dolayı aslında sahnelerde yer alan konuların, toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile yapıldığı biliniyor.

Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri! 2026 yılı için ne dediği sosyal medyada gündemde

SİMSPONLAR 2026'DA NE BEKLİYOR?

Dünyanın her yerinde izlenen Simpsonlar'ın 2026 yılında yaşanması beklenenleri yayımladığı tahmin edilen sahneler incelendi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan sahneler dikkat çekerken birçok kişi sahnelerin, gerçek hayatta yaşananlarla ilişkisini incelemeye başladı. Homer the Heretic bölümünde yer alan hava olayları korku dolu görüntüler oluşturdu. Aşırı soğuk ve sıcak havaların yaşanması, orman yangınlarının artması gibi doğa olaylarına dikkat çekildi. Dizide paylaşılan sahnelerin geleceği tahmin ettiği iddiası sosyal medyada artarken dizide aslında çevreyi ve doğayı korumak amaçlanıyor.

ETİKETLER
#2026
#Vr Deneyimi
#Arama Kurtarma Köpeği
#Simpsonlar
#Kehanet
#Çevresel Felaketler
#Borçlar
#Aktüel
