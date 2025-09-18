Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

Sağlık Bakanlığı sağlıklı nesil, sağlıklı toplum inşa etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde evlilik öncesi zorunlu eğitimden sonra şimdi de Sağlık Bakanlığı 3 yeni akademi kuracak. Artan şiddet olaylarına karşı yeni nesli korumak için harekete geçildi.

ANNE-BABALARA EĞİTİMLER VERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeni akademiler bebek, çocuk ve genç akademilerinden oluşacak. Bebek Akademisinde, bebek sahibi olmayı düşünen çiftlere ve yeni anne baba olmuş ebeveynlere eğitimler verilecek.

ERGENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

Bu akademiden 0-3 yaş grubu bebekler ve aileleri yararlanabilecek. Yine 3-12 yaş grubu çocuklar için Çocuk Akademisi açılacak. Burada da hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Ergenlik dönemine yönelik ise 12-18 yaş grubunu kapsayan Genç Akademi kurulacak. Burada sadece ergenlere yönelik eğitimler yer alacak.

DİJİTAL BAĞIMLILIK, SANAL KUMAR, SİGARA TÜKETİMİ

Genç Akademi’de, okul başarısının nasıl artırılacağı, dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacağı, sanal kumarın, sigara tüketiminin zararları, obezitenin zararları konularında farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Sağlık Bakanlığının hâlihazırda Sağlıklı Hayat Merkezi Akademisi bulunuyor. Yeni kurulacak olanlarla toplamda dört ayrı akademide eğitimler verilmiş olacak.