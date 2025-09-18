Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

Geçtiğimiz günlerde evlenecek çiftlere zorunlu eğitim döneminin geleceği duyurulmuştu. Bu adımdan sonra Sağlık Bakanlığı da düğmeye bastı. Bundan sonra evli çiftlere ‘anne babalık’, çocuklara ‘sağlıklı beslenme’, gençlere de ‘bağımlılıkla mücadele’ konularında eğitim verilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:07

sağlıklı nesil, sağlıklı toplum inşa etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde evlilik öncesi zorunlu eğitimden sonra şimdi de Sağlık Bakanlığı 3 yeni akademi kuracak. Artan şiddet olaylarına karşı yeni nesli korumak için harekete geçildi.

Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

ANNE-BABALARA EĞİTİMLER VERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeni akademiler bebek, çocuk ve genç akademilerinden oluşacak. Bebek Akademisinde, bebek sahibi olmayı düşünen çiftlere ve yeni anne baba olmuş ebeveynlere eğitimler verilecek.

Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

ERGENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

Bu akademiden 0-3 yaş grubu bebekler ve aileleri yararlanabilecek. Yine 3-12 yaş grubu çocuklar için Çocuk Akademisi açılacak. Burada da hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Ergenlik dönemine yönelik ise 12-18 yaş grubunu kapsayan Genç Akademi kurulacak. Burada sadece ergenlere yönelik eğitimler yer alacak.

Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

DİJİTAL BAĞIMLILIK, SANAL KUMAR, SİGARA TÜKETİMİ

Genç Akademi’de, okul başarısının nasıl artırılacağı, dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacağı, sanal kumarın, sigara tüketiminin zararları, obezitenin zararları konularında farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Sağlık Bakanlığının hâlihazırda Sağlıklı Hayat Merkezi Akademisi bulunuyor. Yeni kurulacak olanlarla toplamda dört ayrı akademide eğitimler verilmiş olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlilik kredisi arttı mı ne kadar oldu? Evlilik kredisi ödemesi ertelenir mi?
Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak
ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#sağlıklı yaşam
#gençlik
#Çocuk Sağlığı
#Ebeveyn Eğitimi
#Dijital Bağımlılık
#Ergenlik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.