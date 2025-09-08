Evlilik kredisi arttı mı ne kadar oldu? Evlilik kredisi ödemesi ertelenir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arasındaki evleneceklere sağlanan kredi desteğinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında bulunması halinde kredi miktarını 250 bin TL’ye, diğer koşullarda 200 bin TL’ye çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "48 ay içinde çocuk sahibi olacak genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay ertelemekteyiz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama kazancı asgari ücretin 2,3 katı olması koşulu 2,5 katına yükseltildi." diye konuştu.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, yuva kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden müracaatı onaylanan çiftlere, 48 ay taksitli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânı veriliyor.

Başvuru koşulları ise şöyle:

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş diliminde olmaları,

Taşınmaz sahibi veya paydaşı olmamaları,

Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en çok 6 ay kalmış olması.