26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Evlilik kredisi arttı mı ne kadar oldu? Evlilik kredisi ödemesi ertelenir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere verilen evlilik kredisinin miktarının arttırılacağını açıkladı. Evlilik kredisinin ne kadar olacağı ve şartlar merak konusu oldu.

Evlilik kredisi arttı mı ne kadar oldu? Evlilik kredisi ödemesi ertelenir mi?
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 22:16

Cumhurbaşkanı , 18-25 yaş arasındaki evleneceklere sağlanan kredi desteğinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında bulunması halinde kredi miktarını 250 bin TL’ye, diğer koşullarda 200 bin TL’ye çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "48 ay içinde çocuk sahibi olacak genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay ertelemekteyiz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama kazancı asgari ücretin 2,3 katı olması koşulu 2,5 katına yükseltildi." diye konuştu.

Evlilik kredisi arttı mı ne kadar oldu? Evlilik kredisi ödemesi ertelenir mi?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

kapsamında, yuva kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden müracaatı onaylanan çiftlere, 48 ay taksitli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânı veriliyor.

Başvuru koşulları ise şöyle:

  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş diliminde olmaları,
  • Taşınmaz sahibi veya paydaşı olmamaları,
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi,
  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en çok 6 ay kalmış olması.

Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik kredisi alan genç çiftler ödemelerini nasıl erteleyebilecek?
Kredi desteği alan ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftler, talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödemelerini 12 ay süreyle erteleyebilecek. Böylece genç aileler ekonomik olarak daha rahat bir başlangıç yapabilecek.
#erdoğan
#ekonomi politikaları
#evlilik kredisi
#aile ve gençlik fonu
#Genç Çiftler
#Aktüel
TGRT Haber
