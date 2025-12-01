Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Ajax maçı neden ertelendi? Hollanda Futbol Federasyonu maçın tatil edildiğini duyurdu

Hollanda Ligi'nde Ajax ile Groningen arasında oynanan karşılaşma ertelendi. Hollanda Futbol Federasyonu, Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Futbolseverler tarafından Ajax maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Ajax maçı neden ertelendi? Hollanda Futbol Federasyonu maçın tatil edildiğini duyurdu
01.12.2025
01.12.2025
saat ikonu 08:58

'nin 14. haftası kapsamında ile Groningen karşı karşıya geldi. Ajax'ın stadında oynanan karşılaşma Hollanda Federasyonu tarafından tatil edildi.

Mücadelenin tatil edilmesinin ardından Ajax maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak merak edilmeye başlandı.

Ajax maçı neden ertelendi? Hollanda Futbol Federasyonu maçın tatil edildiğini duyurdu

AJAX MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Ajax - Groningen maçı taraftarların sahaya atması nedeniyle ertelendi. Ajax taraftarları geçtiğimiz ay vefat eden bir taraftar için maç başında anma etkinliği gerçekleştirdi. Taraftarlar tribünlerde meşale yakıp, sahaya doğru havai fişek patlattı. Maçın başında yaşanan bu olayın benzeri karşılaşmanın 6. dakikasında tekrar yaşandı. Hakem oyunu durdurarak futbolcuların soyunma odasına gitmesini istedi ve karşılaşmayı tatil etti.

Ajax konuyla ilgili açıklamasında "Stadyumun etkilenen bölümündeki seyirciler arandı. Ayrıca stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekler tespit etmek için köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Başka önleyici tedbirler de uygulandı. Buna rağmen bu durumu engelleyemedik. Elbette failleri tespit etmek ve sorumluları başka yollarla araştırmak için kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bu faillerin tespit edilmesini sağlarsa gerekli işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ajax maçı neden ertelendi? Hollanda Futbol Federasyonu maçın tatil edildiğini duyurdu

AJAX - GRONİNGEN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ajax - Groningen maçının ne zaman oynanacağı hakkında henüz Hollanda Futbol Federasyonu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde yetkililerin karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihi açıklaması bekleniyor.

