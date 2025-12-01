Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet'in doğduğu günden beri başına gelmeyen kalmadı. Çevresinde "Kedi gibi 9 canlı adam" olarak anılan Övet'in başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi. Ölümlerden döndüğünü anlatan Övet arkadaşlarının kendisine "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı kaza" diyerek takıldığını da söyledi. İşte hiçbir işi rast gitmeyen Mehmet Övet'in başına gelenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 08:30

Muğla'nın ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Övet'in doğduğundan beri başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bir türlü işleri rast gitmeyen Övet çevresinde bu yönüyle tanınırken, ölümle ilk kez 7 yaşındayken iki defa burun buruna geldiğini anlattı. Çevresinde 'kedi gibi 9 canlı adam' olarak tanınan Övet, "7-8 yaşlarındaydım Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına dalardık. 9 metre derinliğinde teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudumun değişik yerlerini kesti, kalbim durdu. 9 metre derinden vatandaşlar kurtardı, orada bulunan doktor kalbimi yeniden çalıştırdı ben de o şokla oradan hemen kaçtım" dedi.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yine aynı yaşlarda ailesinin oturduğu evin 7 metrelik yükseklikteki korkulukları olmayan terasında oynarken dengesini kaybedip kafa üstü yere çakıldığını söyleyen Övet, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 4 gün sonra gözlerini açtığını ifade etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, BETON ZEMİNE KAFA ÜSTÜ ÇAKILDI

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında işe başladığını belirten Mehmet Övet, 1991'de asansörün elektronik aksamını tamir etmeye çalışırken, elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılmasına rağmen hayati fonksiyonlarını yitiren genç adamın kalbini yine çalıştırmayı başaran doktorlar, bir defa daha onu hayata döndürdü. Övet, "Öldüm sandılar sonra hareket edince hepsi korkup kaçtılar" diyerek kahkahalar içinde başına gelen olayları anlattı.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

İyileştikten sonra elektronik sektöründe eğitimler alan Övet, kapalı çarşı içinde bir apartmanda çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metreden beton zemine yüzüstü düştü. Tedavisi sonrası tekrar işinin başına döndü. 11 ay sonra yine Kordon Caddesi'nde bir apartmanın terasında çanak anten takarken çürümüş korkuluğun kırılmasıyla 3 katlı apartmandan önce alt katta bir iş yerinin tentesinin üzerine, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı. Vücudundaki kırıkların iyileşmesinin ardından taburcu olarak işine geri dönen Övet, iki yıl sonra elektronik bir cihazı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Elemanının yardımıyla akımdan kurtulan Övet, kısa süren tedavi ardından kaldığı yerden hayatına devam etti.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

15 DOMDOM KURŞUNU VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Birçok trafik kazası ve iş kazası geçirmesinin ardından Mehmet Övet, bu kez 2008'de öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin tartıştığı ustası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet eden Övet'in duran hayati fonksiyonları bir kere daha çalıştırıldı, 60 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında kaldı. Geçirdiği ameliyatlarda vücudundan 10 kurşun çıkarıldı ama kasıklarında kalan 5 domdom kurşunuyla ömür boyu birlikte yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI, MOTOSİKLETLE DEREYE UÇTU

Hayatı boyunca sürekli başına gelen talihsizlikler nedeniyle ölümden dönen Mehmet Övet, 2014 yılında işinden evine dönerken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla giden lüks bir yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı. Akciğerlerinde hasar, vücudunun değişik yerlerinde kırıklar, beyninde ödem oluşan, bağırsağı ameliyatla alınan, yine hayati fonksiyonlarını yitiren talihsiz elektronikçiyi sağlık görevlileri bir kez daha yaşama geri çevirdi. Yatırıldığı yoğun bakım ünitesinde 78. gün sonra 7'nci kez hayata gözlerini açan Övet, bu kazanın ardından "yüzde 79 engelli" raporu alarak malulen emekli oldu.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Geçirdiği kazalar ve talihsizliklerin ardından hem işini hem sağlığını kaybedip dükkanını kapatarak sahilde mısır tezgahı çalıştıran Mehmet Övet, motosikleti ile Marmaris barlar sokağındaki azmağa uçtuğunu, en son da 70 kilometre hızla gelen bir motorun çarpmasıyla koluna 8 dikiş atıldığını söyledi.

Doğduğundan beri hiçbir işi rast gitmiyor! Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

"YAŞADIKLARIM BİR ŞANS"

Çevresindekilerin "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı " diye kendisine takıldıklarını da belirten Mehmet Övet, "Yaşadıklarımı talihsizlik değil şans olarak düşünüyorum. Hala hayattayım yaşıyorum demek ki daha nasibimizde yiyecek ekmeğimiz varmış" dedi.

ETİKETLER
#kaza
#marmaris
#şans oyunları
#Hayatta Kalma
#Mehmet Övet
#Talihsizlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.