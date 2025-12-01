TOGG yılın son sıfır faizli kampanyası başlattı: T10F için 1 milyon TL kredi desteği

TOGG elektrikli sedan modeli T10F için aralık ayına özel kampanyasını açıkladı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik yılın son ve en yüksek kredi desteğini devreye alan marka, kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki T10F V1 ve V2 versiyonları için farklı vade ve faiz oranlarıyla cazip kredi seçenekleri sunuyor.

BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN SIFIR FAİZLİ VE UZUN VADELİ ALTERNATİFLER

Bireysel kullanıcılar açısından kampanyanın en önemli kısmı, 1 milyon TL tutarındaki 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği oldu. Sınırlı sayıdaki T10F V1 ve T10F V2 versiyonları için geçerli olan finansman seçeneğinde aylık ödeme tutarı 83 bin 334 TL olarak hesaplandı.

Daha uzun vadeli ödeme planı tercih eden bireysel müşteriler için ise ikinci bir alternatif sunuldu. Buna göre 1 milyon 700 bin TL tutarındaki kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,39 faiz oranı ile kullanılabiliyor. Aylık taksit tutarı 68 bin 617 TL seviyesinde bulunuyor.

TOGG T10F GÜNCEL FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Aralık ayı kredi kampanyasıyla birlikte TOGG T10F fiyat listesi de merak ediliyor. Modelin farklı donanım ve menzil seçeneklerine göre satış fiyatları şu şekilde sıralandı: