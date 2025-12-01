Menü Kapat
Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Derbiye saatler kaldı

Süper Lig'de yarış devam ederken Galatasaray Fenerbahçe maçının hangi stadyumda oynanacağı da belli oldu. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken GS FB derbisi bugün 20.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maç bugün oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Derbiye saatler kaldı
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025

'de şampiyonluk yarışı sürerken bugün ile karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakanın nerede oynanacağı da belli oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinde "Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray’ı ağırlıyor. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak." sözleri ile maçın detaylarını paylaştı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Derbiye saatler kaldı

GS FB MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Süper Lig'in en heyecanlı maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Chobani Stadyumu
#Aktüel
