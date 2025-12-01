Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Derbiye saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bugün Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakanın nerede oynanacağı da belli oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan derbi Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinde "Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray’ı ağırlıyor. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak." sözleri ile maçın detaylarını paylaştı.

GS FB MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Süper Lig'in en heyecanlı maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.