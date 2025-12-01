Menü Kapat
Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları merak edildi. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan GS FB derbisi öncesinde Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç ve sonuçları da incelendi. İki takım Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu
Futbolseverlerin heyecanla beklediği GS FB derbisi için bekleyiş sürerken iki takım arasındaki oynanan son 10 maç ve sonuçları da araştırıldı. İki takım bu akşamki maçla beraber 404. kez karşılaşmış olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

02.04.2025 – vs – 1:2
24.02.2025 – – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
21.09.2024 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3
19.05.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
07.04.2024 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:0 (Hükmen)
24.12.2023 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

04.06.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:0
08.01.2023 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:3
10.04.2022 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
21.11.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
06.02.2021 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:1
27.09.2020 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
23.02.2020 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3
28.09.2019 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
14.04.2019 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:1
02.11.2018 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:2
17.03.2018 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
22.10.2017 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
23.04.2017 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
20.11.2016 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
26.05.2016 – Türkiye Kupası – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
13.04.2016 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu


25.10.2015 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:1
08.03.2015 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:0
18.10.2014 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
25.08.2014 – TFF Süper Kupa – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:3 (Pen.)
06.04.2014 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
10.11.2013 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
11.08.2013 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0 (UZT)
12.05.2013 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:1
16.12.2012 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
12.08.2012 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:2

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

12.05.2012 – Süper Final – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
22.04.2012 – Süper Final – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
17.03.2012 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:2
07.12.2011 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:1
18.03.2011 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
24.10.2010 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
28.03.2010 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
25.10.2009 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 3:1
12.04.2009 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
09.11.2008 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 4:1
27.04.2008 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
27.02.2008 – Türkiye Kupası – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
03.02.2008 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

GS FB ARASINDAKİ SON 10 MAÇ VE SKORLARI

1) 24 Şubat 2025 – Süper Lig
Galatasaray – Fenerbahçe
Skor: 0-0

2) 21 Eylül 2024 – Süper Lig
Fenerbahçe – Galatasaray
Skor: 1-3

3) 19 Mayıs 2024 – Süper Lig
Galatasaray – Fenerbahçe
Skor: 0-1

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

4) 24 Aralık 2023 – Süper Lig
Fenerbahçe – Galatasaray
Skor: 0-0

5) 4 Haziran 2023 – Süper Lig
Galatasaray – Fenerbahçe
Skor: 3-0

6) 8 Ocak 2023 – Süper Lig
Fenerbahçe – Galatasaray
Skor: 0-3

7) 10 Nisan 2022 – Süper Lig
Fenerbahçe – Galatasaray
Skor: 2-0

8) 21 Kasım 2021 – Süper Lig
Galatasaray – Fenerbahçe
Skor: 1-2

9) 6 Şubat 2021 – Süper Lig
Fenerbahçe – Galatasaray
Skor: 0-1

10) 27 Eylül 2020 – Süper Lig
Galatasaray – Fenerbahçe
Skor: 0-0

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

GALATASARAY FENERBAHÇE ARASINDA EN ÇOK KİM KAZANDI?

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.

