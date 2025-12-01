Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS FB derbisinde son 10 maç sonucu

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla beklediği GS FB derbisi için bekleyiş sürerken iki takım arasındaki oynanan son 10 maç ve sonuçları da araştırıldı. İki takım bu akşamki maçla beraber 404. kez karşılaşmış olacak.
02.04.2025 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:2
24.02.2025 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
21.09.2024 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3
19.05.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
07.04.2024 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:0 (Hükmen)
24.12.2023 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
04.06.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:0
08.01.2023 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:3
10.04.2022 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
21.11.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
06.02.2021 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:1
27.09.2020 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
23.02.2020 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:3
28.09.2019 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
14.04.2019 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:1
02.11.2018 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:2
17.03.2018 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
22.10.2017 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
23.04.2017 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
20.11.2016 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
26.05.2016 – Türkiye Kupası – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
13.04.2016 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
25.10.2015 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:1
08.03.2015 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 1:0
18.10.2014 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
25.08.2014 – TFF Süper Kupa – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:3 (Pen.)
06.04.2014 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
10.11.2013 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:0
11.08.2013 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0 (UZT)
12.05.2013 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:1
16.12.2012 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
12.08.2012 – TFF Süper Kupa – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:2
12.05.2012 – Süper Final – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
22.04.2012 – Süper Final – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
17.03.2012 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 2:2
07.12.2011 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 3:1
18.03.2011 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:2
24.10.2010 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
28.03.2010 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:1
25.10.2009 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 3:1
12.04.2009 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 0:0
09.11.2008 – Süper Lig – Fenerbahçe vs Galatasaray – 4:1
27.04.2008 – Süper Lig – Galatasaray vs Fenerbahçe – 1:0
27.02.2008 – Türkiye Kupası – Galatasaray vs Fenerbahçe – 2:1
03.02.2008 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe vs Galatasaray – 0:0
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.