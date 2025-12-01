Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında tüm gözler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev derbiden. İşte her iki takımın da müsabaka öncesi muhtemel 11'i...

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu
Haber Merkezi
01.12.2025
01.12.2025
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçolu Kompleksi'nde başlayacak.

Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Ligin yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe ise hem ünvanını sürdürmeyi hem de liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu

OKAN BURUK KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıları takımla 17. derbisine çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Buruk, Kadıköy'de ise 4 maçta 3 kez kazanıp 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu

TEDESCO KARARLI

Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyetleri alan Domenico Tedesco ise listeye Galatasaray'ı da ekleme arzusunda...

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran

Galatasaray:: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

