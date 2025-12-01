Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler! Dev derbi için nefesler tutuldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçolu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Ligin yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe ise hem ünvanını sürdürmeyi hem de liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

OKAN BURUK KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıları takımla 17. derbisine çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Buruk, Kadıköy'de ise 4 maçta 3 kez kazanıp 1 beraberlik aldı.

TEDESCO KARARLI

Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyetleri alan Domenico Tedesco ise listeye Galatasaray'ı da ekleme arzusunda...

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran

Galatasaray:: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen