1 Aralık İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca dahil 8 ilçede elektrikler kesilecek

1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul’da bugün Bakırköy, Beyoğlu ve Çatalca dahil olmak üzere 8 ilçede elektrikler kesilecek. Genellikle sabah saatlerinde başlayan kesintiler, bazı bölgelerde öğlen saatlerinde sona ererken, bazı bölgelere ise mesai saati bitimine kadar elektrik verilmeyecek. İşte 1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları…