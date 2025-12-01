1 Aralık İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca dahil 8 ilçede elektrikler kesilecek

Kategoriler
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul’da bugün Bakırköy, Beyoğlu ve Çatalca dahil olmak üzere 8 ilçede elektrikler kesilecek. Genellikle sabah saatlerinde başlayan kesintiler, bazı bölgelerde öğlen saatlerinde sona ererken, bazı bölgelere ise mesai saati bitimine kadar elektrik verilmeyecek. İşte 1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul’da Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşen elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde başlayıp farklı saatlerinde son bulacak.
Elektrik kesintilerinde yaşanabilecek elektrik dalgalanmaları nedeniyle vatandaş uyarıldı. Yapılan resmi açıklamalarda elektrik kesintisinin başlayacağı ve biteceği saat aralıkları belirtilirken özellikle elektronik cihazların yaşanabilecek elektrik dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi adına dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
İstanbul’da gerçekleşen planlı elektrik kesintilerinin yanı sıra anlık gelişebilen arıza kaynaklı kesintiler ise yine BEDAŞ’a yapılan ihbarlar ile kısa sürede çözüme ulaşabiliyor. Bunun için planlı olmayan elektrik kesintilerinde vatandaşlar BEDAŞ’ın mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı üzerinden elektrik arıza ihbarında bulunabiliyor. İşte 1 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi ile ilgili tüm detaylar…