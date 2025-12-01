Menü Kapat
TGRT Haber
1 Aralık İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca dahil 8 ilçede elektrikler kesilecek

Aralık 01, 2025 09:29

Aralık 01, 2025 09:29
1
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul’da bugün Bakırköy, Beyoğlu ve Çatalca dahil olmak üzere 8 ilçede elektrikler kesilecek. Genellikle sabah saatlerinde başlayan kesintiler, bazı bölgelerde öğlen saatlerinde sona ererken, bazı bölgelere ise mesai saati bitimine kadar elektrik verilmeyecek. İşte 1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları…

2
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul’da Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşen elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde başlayıp farklı saatlerinde son bulacak.

3
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

Elektrik kesintilerinde yaşanabilecek elektrik dalgalanmaları nedeniyle vatandaş uyarıldı. Yapılan resmi açıklamalarda elektrik kesintisinin başlayacağı ve biteceği saat aralıkları belirtilirken özellikle elektronik cihazların yaşanabilecek elektrik dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi adına dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

4
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

İstanbul’da gerçekleşen planlı elektrik kesintilerinin yanı sıra anlık gelişebilen arıza kaynaklı kesintiler ise yine BEDAŞ’a yapılan ihbarlar ile kısa sürede çözüme ulaşabiliyor. Bunun için planlı olmayan elektrik kesintilerinde vatandaşlar BEDAŞ’ın mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı üzerinden elektrik arıza ihbarında bulunabiliyor. İşte 1 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi ile ilgili tüm detaylar…

5
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintileri

1 ARALIK 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

