İstanbul'a yeniden yaz geliyor! AKOM gün verdi: Bir anda sıcaklıklar yükselecek

Türkiye bugün resmen kış ayına girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak ve kar yağışları etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken, AKOM'dan açıklama geldi. Bugün havanın soğuk ve yağışlı olacağı fakat diğer günlerde sıcaklıkların yükseleceği ve yağışların biteceği bildirildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE SOĞUK HAVA

AKOM yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiğini bildirdi. Serin ve yağışlı havanın bugün son bulacağına dikkat çekildi.

İSTANBUL'DA HAVALAR ISINACAK

Yapılan açıklamada İstanbul'da havaların ısınacağı tarih de verildi. Açıklamada, hâlihazırda 13°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün artarak 17°C‘ler civarına yükseleceği bildirildi.