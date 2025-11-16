Ukrayna İHA'larla Rusya'ya böyle saldırdı: Gemiler, rafineriler hedefteydi

Ukrayna, insansız hava araçlarıyla (İHA )Rusya'nın Novorossiysk bölgesine saldırı düzenledi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Kayıtlarda Rus ordusunun İHA'lara ağır silahlarla karşılık vererek düşürmeye çalıştığı sırada çeşitli patlamalar ve yükselen alevler dikkati çekiyor.

