Dünya
 Baran Aksoy

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için gizli bir plan üzerine çalıştığını yazdı. Trump'ın Rusya ile istişare ederek gizlice yeni bir ateşkes planı yaptığını öne süren gazete, 28 maddelik bir yol haritası oluşturulduğunu aktardı. İşte detaylar...

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede
IHA
19.11.2025
19.11.2025
ABD Başkanı , dünya genelinde sona erdirdiğini söylediği çatışmalara bir yenisini daha eklemek için girişimlerine devam ediyor. ABD’li haber sitesi Axios’un Washington ve Rus yetkililere dayandırdığı haberine göre; Trump, ile istişare ederek gizlice yeni bir planı hazırlıyor.

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede

28 MADDELİK YOL HARİTASI

Trump’ın Gazze ateşkes planından ilham alan bu yeni taslak, 4 ana başlık altında toplanan 28 maddelik bir yol haritası sunuyor. Axios’a konuşan bir ABD yetkilisi, planın hazırlanmasına Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff’un öncülük ettiğini ve elçinin, Rusya Devlet Başkanı ’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede

"SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BİR ŞANS VAR..."

Beyaz Saray'ın Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere de plan hakkında bilgi vermeye başladığını aktaran yetkili, "Başkan, ölümlerin durdurulmasının ve savaşı bitirecek bir yapılmasının zamanı geldiği konusunda açık konuştu. Başkan Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı bitirmek için bir şans olduğuna inanıyor. Bu plan için zamanlamanın şimdi iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede

RUSYA'NIN GÜVENLİK KAYGILARI

Kirill Dmitriev ise, Axios'a temel fikrin Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Alaska'da üzerinde anlaştıkları prensipler de dahil " çatışmasını ele alacak, ama aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl yeniden kurulacağını ve Rusya'nın güvenlik kaygılarının nasıl ele alınacağını" içeren bir öneri üretmek olduğunu söyledi. Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev, "Bu aslında çok daha geniş bir çerçeve. Temelde ‘Sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya nihayetinde nasıl gerçekten kalıcı güvenlik getiririz' demek" şeklinde konuştu.

Donald Trump'tan Vladimir Putin'e 28 maddelik yol haritası! Gizli ateşkes planı devrede

SONRAKİ GÖRÜŞMEDE YAZILI BELGE DÜZENLENEBİLİR

Dmitriev, amaçlarının Trump ve Putin'in bir sonraki görüşmesinden önce bu doğrultuda yazılı bir belge üretmek olduğunu ve liderler arasında düzenlenmesi planlanan Budapeşte Zirvesi'nin şimdilik beklemede olduğunu belirtti. Dmitriev, bu çabanın İngiltere öncülüğündeki Ukrayna için Gazze tarzı bir planı hazırlama girişiminden tamamen bağımsız olduğunu, çünkü bu girişimin Rusya'nın şartlarını dikkate almadığı için hiçbir başarı şansı olmadığını belirtti. Rus temsilci, "Bu, Rusya'nın kesinlikle sahada ek başarılar elde ettiği bir arka planda gerçekleşiyor" dedi.

#ukrayna
#rusya
#donald trump
#vladimir putin
#ateşkes
#barış
#anlaşma
#Dünya
