Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın dron tacizleri Almanya'ya 100 milyon euro'ya patladı: Dron savarlar sahada olacak

Avrupa son zamanlarda dron hareketliliğiyle mücadele ediyor. Rusya'ya ait olduğu düşünülen dronların tacizlerine karşılık Almanya 100 milyon euroluk dron savar savunma planını hayata geçiriyor.

Rusya'nın dron tacizleri Almanya'ya 100 milyon euro'ya patladı: Dron savarlar sahada olacak
IHA
16.11.2025
16.11.2025
, 'ya ait olduğu düşünülen, kritik önemdeki tesisler üzerinde görülen dronların ardından harekete geçti. Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk "dron savar savunma planı" hazırladı.

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında yasa dışı dron avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir dron savunma birimi kurulacak. Söz konusu polisler, yasadışı dron uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak. Dron savar merkezi polisleri, havalimanlarında, başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacak. Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de destek verecek.

Rusya'nın dron tacizleri Almanya'ya 100 milyon euro'ya patladı: Dron savarlar sahada olacak

''DRON TEHDİTLERİNE KARŞI KENDİMİZİ SİLAHLANDIRIYORUZ''

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, "Dronlar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor. Bunlara kararlı bir cevap vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve dron tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz" dedi.

Rusya'nın dron tacizleri Almanya'ya 100 milyon euro'ya patladı: Dron savarlar sahada olacak

AVRUPA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ

Münih Havalimanı, Ekim ayının başlarında görülen dron nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmıştı ve uçuşlar yapılamamıştı. Yine ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ile kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı dron uçuşları tespit edilmişti.

Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına dron görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti. Yasadışı dron hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal ve yerel bazda mücadele için savunma merkezi kurulması dahil bir dizi kararlar almıştı.

